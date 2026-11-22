Rengeteg szabály, továbbá a versenyhétvégék lebonyolítása is megváltozik 2027-ben, ám így sem lehet állítani, hogy ne legyen meg minden esélye Marc Marqueznek arra, hogy Agostinit is megelőzve a MotoGP egyedüli rekorderévé váljon.
Összetörte magát, majd minden idők legnagyobb fordításával lett nyolcszoros világbajnok
Vasárnap bajnokot avattak a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában. A MotoGP 2026-os győztese Marc Marquez lett, aki nyolcadszor ünnepelhet összetettgyőzelmet. A nyolcvanszoros futamgyőztes spanyol versenyző ezzel megelőzte Valentino Rossit, és már holtversenyben áll az örökrangsor élén Giacomo Agostinivel.
Szombaton másfél körrel a vége előtt bukott, így akkor még nem biztosította be újabb világbajnoki címét:
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