Az amerikai énekesnő tökéletes kiejtéssel adta elő a magyar himnuszt
Gálfi Dalma és Bondár Anna is kikapott az amerikai teniszválogatott elleni Billie Jean King-kupa-párharc nyitónapján. A találkozót a himnuszok előzték meg, és az amerikai operaénekesnő, Anastasia Koorn tökéletesen énekelte el Kölcsey Ferenc szerzeményét.
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