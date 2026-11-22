Tornádóveszély okozott riadalmat, nehéz helyzetben a magyar válogatott
A magyar női teniszválogatott 2-0-s hátrányba került az Egyesült Államokban. A vihar okozta csúszást követően Gálfi Dalma után Bondár Anna is kétszettes vereséget szenvedett esélyesebb amerikai riválisától a Billie Jean King-kupa osztályozójának szombati nyitányán.
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