A szerényebb eredményeknek is örülni kell

Az áprilisi kormányváltás óta érezni, hogy több magyar sportklub léte veszélyben van. A Győr most a legnagyobb vissz­hangot kiváltó ügy, de hasonló cipőben jár a Mosonmagyaróvár kézilabdacsapata vagy a Sopron férfi-kosárlabdacsapata is. Ezek azok, amikről eddig tudtunk. Dénes Ferenc szerint azonban a sornak itt nincs még vége. – Az elmúlt 16 év sporttámogatási rendszere arról szólt, hogy a naturáliákban mért teljesítmények a fontosak: a győzelmek, helyezések, trófeák, az országimázs.

Dénes Ferenc sportközgazdász - Fotó: Facebook

Az ehhez szükséges pénzt a politikai vezetés biztosította. Ennek megfelelően a hivatásos magyar sportszervezetek nem a saját bevételekből megtermelt költségvetési korlátok betartásában voltak érdekeltek. Azt nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de az állami és nem kis mértékben a magánszponzorok kiesésével, valamint az adószabályok szigorításával önmagában jelentősen szűkültek a sportszervezetek lehetőségei. Ha a sportvezetés nem finanszírozza tovább a veszteségeket, akkor sok hivatásos sportszervezetnek lesznek nehézségei. A túléléshez leginkább az üzleti bevételekhez kell igazítaniuk a kiadásaikat, ami valószínűleg az eredményesség rovására megy.

Mi, szurkolók, a sportközvélemény azzal tudjuk támogatni ezt a folyamatot, ha elfogadjuk a korábbinál talán szerényebb sporteredményeket, és örülni tudunk minden győzelemnek, értékelünk minden részsikert.

A tapasztalatok azt mutatják, a gólok, pontok, győzelmek csak egyik részét adják a sport örömének. A közösség, a szórakozás legalább ilyen fontos. Ebben van a kitörési lehetőség.

A nemzetközi női kézilabda is lejtőn van

A rettenetes helyzetbe került győri csapat egykori edzője, Danyi Gábor is kifejtette a véleményét az M4 Sport adásában. Szerinte a Győr csődje nagyon rossz üzenetet közvetít. – Nagyon sajnálatra méltó, hogy egyáltalán ilyen felmerülhet, borzasztóan sajnálom – fogalmazott Danyi. – Az biztos, hogy gond van, azt még nem tudjuk, hogy mekkora.