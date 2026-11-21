A Vox Ceuta helyi szervezete egy videót is közzétett, amelyben ez áll:

Egy illegális bevándorlót, aki bűncselekményt követ el, ki kell utasítani az országunkból. Nem fogadhatunk el olyan ítéleteket, mint amilyet ezen a héten hallottunk: egy szexuális nevelési tanfolyamra szóló büntetést kiskorú szexuális zaklatásáért.

Santiago Abascal a Vox párt elnöke is erről beszélt, amikor az invázió után Ceután járt.

A Vox panaszt is nyújtott be az ügyészséghez, amelyben a szexuális zaklatási ügyek közös kivizsgálását kérte, azzal érvelve, hogy azokat együttesen, a tömeges érkezéssel összefüggésben kellene vizsgálni, ahelyett, hogy elszigetelt incidensként kezelnék őket.

A helyi hatóságok további finanszírozást jelentettek be a megelőző intézkedésekre, beleértve a nők számára létrehozott információs és támogató pontokat. Vivas kormánya azzal vádolta Pedro Sánchez központi adminisztrációját, hogy nem megfelelő a támogatás, és elutasította azokat a feltételezéseket, hogy a helyzet normalizálódott.