Az MTK november 16-án jelentette be a kinevezését, miután a klub korábban megvált Pinezits Mátétól. Szabicsnak mindössze néhány napja volt felkészíteni új csapatát a bajnoki éllovas elleni találkozóra. A győzelem egy hosszú sorozatot is megszakított: a Puskás Akadémia az MTK elleni előző 11 bajnoki mérkőzésén veretlen maradt, a fővárosiak legutóbb 2022 februárjában tudták legyőzni a felcsútiakat.

NB I, 14. forduló

Puskás Akadémia–MTK Budapest 1-2 (1-0)

Gólszerzők: Dárdai Palkó (21.), illetve Nyers Ádám (55.), Jurek Gábor (75., 11-esből).

Kiállítva: Golla (74.), Armalas (88.).