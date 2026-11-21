Gavrics kihagyja az FTC és az ETO rangadóját

A kisalföldiek sportigazgatója, Sander Van Praet is megemlítette a várakozásait, ő arról beszélt, hogy noha a ferencvárosiak az esélyesebbek, az egyre jobban fejlődő győri fiatalok szeretnék meglepni rekordbajnok ellenfelüket.

Az ETO a legutóbbi hat fellépéséből csupán egyszer kapott ki az Üllői úton, igaz, ebből négy találkozót még a tizenkét csapatos NB I újbóli bevezetése, vagyis a 2015–16-os idény előtt játszottak. A szombat este 18.30-kor kezdődő összecsapást a négy bajnoki óta veretlen győriektől Zeljko Gavrics piros lapos eltiltás miatt kihagyja.

NB I, 14. forduló:

szombat:

Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 13.30

Újpest FC–Kisvárda Master Good 16.00

Ferencvárosi TC–ETO FC 18.30

vasárnap: