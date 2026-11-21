Újabb hat kormánymegbízottat nevezett ki Magyar Péter
Hat újabb megyei kormányhivatal élére nevezett ki vezetőt Magyar Péter miniszterelnök. A pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozat alapján az új kormánymegbízottak november 21-én lépnek hivatalba. Az újabb kinevezésekkel már 16 megyei kormányhivatalnak van vezetője, ugyanakkor három megyében és a fővárosban továbbra is betöltetlen a tisztség.
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