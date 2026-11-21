Spanyol megnyitás

A spanyol voksolás ugyanakkor hosszú választási ciklus első állomása a kontinensen, és ez a sorozat döntő átrendeződéshez vezethet egy sor kulcsországban. Az erőviszonyok átrendeződése már a 2029-es ­európai parlamenti választások előtt változást hozhat a geopolitikában, az európai pártrendszerben, és – ami a legközvetlenebb hatás lehet – az EU következő hétéves költségvetésében is.

Az alig több, mint 1,3 milliós Észtország márciusban nyitja majd a 2027-es tagállami parlamenti választások sorát. A balti államot jelenleg Kristen Michal személyé­ben egy liberális politikus vezeti, ez azonban könnyen változhat tavasszal. A tallinni kormányváltás szinte biztos, ahogyan a jobbratolódás is – mint most éppen Lettországban is történik –, a kérdés az új koa­líció pontos összetétele lehet. Finnország áprilisban választ, ott a jelenleg jobbközép vezetésű koalíciós kormány támogatottsága mindössze 40 százalékos.

Párizs a kulcs

Várhatóan a finnekkel egy napon kezdődik az EU legfontosabb jövő évi voksolása, a francia elnökválasztás. Mivel jó eséllyel egyik jelölt sem szerzi majd meg az első fordulóban szükséges abszolút többséget, azaz a leadott érvényes voksok legalább felét, szinte biztosan tartanak másodikat is. Marine Le Pen, Orbán Viktor egyik fő európai szövetségese az első fordulóban jelen állás szerint a voksok egyharmadára számíthat.