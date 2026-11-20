A rendkívüli tartalékból finanszíroznák a sóhivatalt

A Radnai által benyújtott javaslat az 1,7 milliárd forintot a rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített tartalékból venné el. Az erre szolgáló keret 210 milliárdról 208,3 milliárd forintra csökkenne.

A módosító indokolása szerint az átcsoportosítás nem növelné a költségvetési hiányt, hiszen a pénzt egy már meglévő előirányzatból biztosítanák. Azt azonban továbbra sem magyarázza meg a dokumentum, miért van szükség külön főigazgatóval, három igazgatóval és további személyzettel működő, évi 1,7 milliárd forintos intézetre ahhoz, hogy az állam megismerje az állampolgárok véleményét a közszolgáltatásokról. A javaslatról még az Országgyűlésnek kell döntenie.