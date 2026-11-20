Az egyetemi tandíjak ügyében egyelőre nincs áttörés. Brüsszel azt szeretné elérni, hogy az uniós hallgatók a brit diákokkal azonos, úgynevezett belföldi tandíjat fizethessék, a brit kormány viszont csak jelentős kedvezményeket ajánlana. A kérdés rendezésére hat hónapos határidőt szabtak.

Csalódtak a brexitben

Nagy-Britannia 2016-ban népszavazáson döntött az Európai Unió elhagyásáról, a tényleges kilépésre 2020. január 31-én került sor. A tagság megszűnését követő átmeneti időszak végével, 2020 végén az uniós polgárok szabad munkavállalásának lehetősége is megszűnt az Egyesült Királyságban. A döntés jelentős gazdasági és társadalmi következményekkel járt, a brit–uniós kapcsolatokat pedig hosszú időre megterhelte.

Andy Burnham kormányfő a mostani tárgyalások előtt úgy fogalmazott: a brexit nem hozta meg azokat az eredményeket, amelyeket a kilépés támogatói ígértek. A brit vezetés ugyanakkor nem helyezte kilátásba az azonnali uniós visszatérést.