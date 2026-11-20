Borítókép: Illusztráció (Forrás: DPK Tábor)
Újabb országos találkozóra készülnek a Digitális Polgári Körök, bemutatták a téli tábor első előadóit
A II. Országos DPK Tábor február 13–14-én lesz a Hungarikum Ligetben, a szervezők pedig már az első kilenc meghívott előadó nevét is nyilvánosságra hozták. A bejelentés szerint a jegyek több mint fele már gazdára talált.
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