Norvégia visszavágna Angliának, Solbakken rosszul lett Turpintól

A norvégok és az angolok legutóbbi összecsapásáig sem kell messzire visszamenni az időben, hiszen az idei világbajnokság negyeddöntőjében hosszabbítás után búcsúztatta Erling Haalandékat Thomas Tuchel csapata. Ehhez egy érvénytelenített norvég gól és a pókkamera kábele is kellett, Clément Turpin játékvezető és stábjának ítélete pedig azóta is a norvég szövetségi kapitány gondolatai között van. Erre utalnak Staale Solbakken szavai, amelyből az is kiderült, hogy bosszúállás végett már előzetesen is Angliát szerette volna megkapni a sorsoláson.

– A legrosszabb az egészben, hogy időnként még mindig arra ébredek éjszaka, és arra a második félidőre gondolok, valamint mindarra, ami ott történt. A mai napig mindannyian érezzük a hatását.

Szinte hányingerem lett, amikor most, a Nemzetek Ligája sorsolásán megláttam a francia játékvezetőt a felvételeken.

Ez az egész velünk marad, és valószínűleg életünk végéig elkísér majd – mondta Solbakken. – Egyértelműen Anglia a favorit, de az első mérkőzést az Ullevaal Stadionban játsszuk, és ott bármi megtörténhet. Nem hiszem, hogy a srácok panaszkodnának amiatt, hogy Angliát kaptuk. Talán nem Turpin fogja vezetni azt a párharcot... – szúrt oda a norvég kapitány a legutóbb a vasárnapi spanyol–angol-rangadón bíráskodó Turpinnek.

Hollandia és Portugália a Nemzetek Ligája legelső, 2019-es fináléja óta nem találkoztak egymással, akkor a portugálok emelhették magasra a trófeát. Belgium és Németország bő tizenöt éve nem játszott tétmérkőzést egymás ellen, azóta 2023 márciusában egy felkészülés során a belgák Kölnben 3-2-es győzelmet arattak.

Nemzetek Ligája, A divízió:

negyeddöntők (március 25–30.):

Spanyolország–Franciaország

Norvégia–Anglia

Hollandia–Portugália

Belgium–Németország

elődöntők (június 9–10.):