A béremelés körül is kérdések vannak

A szakdolgozói elégedetlenség hátterében a bérezés jövője is meghatározó kérdés. A Magyar Nemzet november 18-i cikkében arról írt, hogy a Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter által bejelentett, 192 milliárd forintos béremelési keret elosztásával kapcsolatban több szakmai kifogás is felmerült.

Lapunk beszámolója szerint az egyik egészségügyi szakember azt kifogásolta, hogy bizonyos dolgozóknak még a 7,5 százalékos béremelés sem lenne garantált, miközben az intenzív osztályokra újonnan érkezők eleshetnek a korábban automatikusan járó kiemelt bérezéstől.

A többletjuttatásokra országosan 10,5 milliárd forintot különítenének el, amelynek elosztásáról a kórházigazgatók egyéni mérlegelés alapján dönthetnének. A kritika szerint azonban a részletes ellenőrzési szabályok még nem készültek el.

A november 20-án megjelent beszámolójában a Magyar Nemzet arra is felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara hiányolta a szakmai egyeztetést, és számon kérte a 2026-ra ígért béremelés elmaradását. A minisztérium ugyanis 2027-re tervez átlagosan 15 százalékos emelést. A kamara azt is kifogásolta, hogy bár korábban ígéretet kapott az egyeztetéseken való részvételre, végül nem hívták meg a tárgyalásokra.