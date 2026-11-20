Borítókép: Kármán András pénzügyminiszter (Fotó: Kallus György)
Szakmai szervezetek tiltakoznak az új kata szabályai ellen, módosításokat követelnek
A kreatív és kulturális ágazatokban működő vállalkozók kerülhetnek nehéz helyzetbe a tervezett kata-szabályozás miatt. Tizenöt filmszakmai szervezet fogott össze, és azt kérik a kormánytól, valamint az Országgyűléstől, hogy emeljék meg az egyetlen megrendelőtől származó bevételek megengedett arányát, és hosszabb időszak alapján vizsgálják a vállalkozók bevételi szerkezetét.
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