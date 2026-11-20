Borítókép: Illusztráció (Fotó: Takács József)
Több pénzből kevesebb mentőautót venne a Tisza-kormány
Miközben a korábbi kormányokat rendszeresen pazarlással vádolták, a mentőautó-beszerzések számai érdekes összehasonlításra adnak lehetőséget. A Tisza-kormány 2027-ben 176 új mentőautó beszerzését tervezi, 14 milliárd forintos keretből. Ezzel szemben az Orbán-kormány 2019–2020-ban 9,8 milliárd forintból 254 mentőautó beszerzéséről döntött.
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