A néptánc a mese nyelvévé válik

A darab rendező-koreográfusai Zs. Vincze Zsuzsa Kossuth-díjas, érdemes művész és Zsuráfszky Zoltán, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas, kiváló művész. A produkció író-dramaturgja Zs. Vincze Zsuzsa, zenéjét Rossa László szerezte. A díszletet Tóth Kázmér tervezte, a fényekért Pető József, a digitális látványért Konta Boáz felel. Az előadásban a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészei lépnek színpadra.

A társulat munkájában régóta meghatározó a magyar néptánchagyomány színpadi bemutatása. A mesedarabok ehhez sajátos lehetőséget kínálnak, hiszen a tánc eredeti közegétől eltérő, mégis a hagyományból táplálkozó történetekben kap szerepet.

A gyermekeknek szóló előadások esetében különösen nagy jelentősége lehet annak, hogy a néptánc ne távoli, múzeumi emlékként jelenjen meg. A mese szereplőinek mozdulatai, a ritmusok és a zenei fordulatok közvetlen élményt adhatnak azoknak is, akik korábban még nem találkoztak ezzel a műfajjal.

Három előadással várják a közönséget

A papucsszaggató királykisasszonyok a mai napon 10.30-kor debütál a Nemzeti Táncszínház nagytermében. Ugyanezen a napon 15 órakor ismét színpadra kerül, november 21-én pedig 11 órától látható.

Az egyfelvonásos, ötvenperces előadást elsősorban gyermekeknek ajánlják, de a magyar népmesék és a néptánc iránt érdeklődő családoknak is szól. A megújult produkció azt a hagyományt viszi tovább, amelyben a népmese nem kizárólag felolvasott történet vagy könyvillusztráció, hanem közös színházi élmény. A királykisasszonyok, tündérek és boszorkányok világában a magyar néptánc ezúttal a történetmesélés egyik főszereplőjévé válik.

A bemutató részletei és a további előadások időpontjai a Nemzeti Táncszínház honlapján találhatók.