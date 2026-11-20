Óriási adatszivárgás a világ egyik legnagyobb bankjánál: a Visa és a Mastercard is megszólalt
Kibertámadás következtében több ezer pénzügyi ügyfél személyes adatai kerültek ki az internetre a JPMorgan Chase banktól, miközben az érintettséget a Visa és a Mastercard is megerősítette. A pénzintézet tájékoztatása szerint a hackerek nem a bank belső rendszereit törték fel, hanem külső szolgáltatókon keresztül fértek hozzá marketingcélú adatokhoz, így bankkártyaszámok és számlaegyenlegek nem kerültek illetéktelen kezekbe.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en