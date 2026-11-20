Mint észrevételezte, nemcsak a republikánus Harrist választották újra Marylandben, ahogy a minap írtuk, hanem az új-angliai, liberális Vermont államban a demokrata párti Becca Balintot is, aki november 3-án fölényesen legyőzte republikánus kihívóját, Gerald Malloyt. A képviselő ezzel a harmadik ciklusát kezdheti meg Washingtonban.

Becca (Rebecca) Balint magyar zsidó származású bevándorló édesapja, Bálint Péter 1957-ben, Magyarországról érkezett Amerikába. Nagyapja,Bálint Lipót a holokauszt áldozata lett. A politikus 1968-ban, Németországban, Heidelbergben, egy amerikai katonai kórházban született, majd az Egyesült Államokban nőtt fel, a Harvardon, illetve a Massachusettsi Egyetemen szerzett pedagógiából és történelemből diplomát.

Leszbikus, Vermont állam első női és egyben első nyíltan LMBTQ-képviselője, házastársával két gyermeket neveltek.

2022-es választási kampánya idején az izraeli sajtó érdeklődését is felkeltette.

2023-ban tartózkodott az antiszemitizmust elítélő képviselőházi határozat szavazásakor, mert az mindenféle anticionizmust antiszemitizmusnak nevezett. Ugyanakkor azt vallja, a zsidók származásuk miatti támadása egyértelmű antiszemitizmus.

A progresszíveket erősíti

Balint a Demokrata Párt baloldali, progresszív szárnyához tartozik, tagja a kongresszusi progresszív választmánynak és társelnöke az egyenlőségi választmánynak. Életrajza szerint támogatja többek között

az abortuszjogok védelmét,

a fegyvertartás szigorúbb szabályozását,

a megfizethető lakhatás bővítését

és a kiszolgáltatott közösségek védelmét.

A választási kampányban a megélhetési költségek emelkedését és Donald Trump elnök vámintézkedéseit is bírálta.