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„Őrült, nevetséges dolgokat találnak ki” — a republikánus Alex Hemingwaynek lesújtó a véleménye a baloldali Amerikáról

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Jövedelem- és ingatlanadó-ellenesség, infrastruktúra-fejlesztés, vállalkozásbarát környezet: Alex Hemingway republikánus üzletember szerint ez a sikeres állam titka. A Magyarországon élő republikánusok korábbi elnökét, aki már csak látogatóba jár Budapestre az Egyesült Államokból, ahol szintén ingatlanfejlesztőként és a vendéglátóiparban érdekelt, a jövő keddi amerikai választásokról is kérdeztük. Pártjának ezúttal nem sok sikert jósol, és elismeri ugyan Donald Trump eredményeit, de őt is hibáztatja. Főleg az iráni háború miatt.

Szőcs László
2026. 10. 30. 5:40
„Őrült, nevetséges dolgokat találnak ki” — a republikánus Alex Hemingwaynek lesújtó a véleménye a baloldali Amerikáról
Alex Hemingway republikánus üzletember Fotó: Kurucz Árpád

Trump nemrég jelentette be, hogy dízelt vesz Oroszországtól...

— És mennyi időre elég 300 ezer tonna dízel az Egyesült Államokban? Nyolc órára talán. Egyébként meg önellátóak vagyunk. Csak mivel felmegy a világpiaci ár, nálunk is felmegy. Miközben pedig szövetségesünk, Európa szankcionálja az oroszokat.  

Az Ön környezetében hányan támogatják az iráni háborút? 

Senki. De az amerikaiak többsége sem. 

20220906 Budapest Alex Hemingway üzletember, az amerikai Republikánus Párt magyarországi képviselője. Fotó: Kurucz Árpád (KA) Magyar Nemzet
Alex Hemingway. Fotó: Kurucz Árpád

Trump elnökségéből bő két év van hátra. Egyetért-e azzal, hogy már a saját szobrát, azaz örökségét építi? 

Igen, de az erőviszonyok változásával komoly vizsgálatok indulnak ellene. Mégpedig nem azzal kapcsolatban, amit elnöki minőségében, például a törvénytelen bevándorlással kapcsolatban tesz — ezt sok demokrata szimpatizáns is támogatja, ha nem is veri nagy dobra —, hanem a családja gazdagodását fogják vizsgálni. Ez a probléma persze nem Trumpékkal, hanem Clintonékkal kezdődött, az első olyan dinasztiával, amely nem járta meg a háborúkat, és nem azt kérdezte, mit tehet Amerikáért, hanem azt, hogy hol van az egészben az ő személyes haszna.  

Említette Venezuelát. Mit szól a latin-amerikai változásokhoz? 

— Száz százalékban támogatom. És azt is, ami Kubában történik majd. Érdemes megfigyelni, hogy amióta, Trump alatt a USAID (az USA nemzetközi fejlesztési ügynöksége — a szerk.) pénzét nem pumpáljuk a latin-amerikai országokba, sorra a jobboldali jelöltek győznek ott. (Kivéve a brazil elnökválasztás vasárnapi második fordulóját; a beszélgetés még előtte készült — a szerk.) Nem is kellett volna kidobni ezt a pénzt, mondjuk a transzszexuális zene fejlesztésére Guatemalában. Relatíve vallásos, keresztény nemzetekről beszélünk abban a térségben. 

Borítókép: Alex Hemingway republikánus üzletember (Fotó: Kurucz Árpád) 

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Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Százados úr, sejehaj!

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Esztendeje még a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik arca volt sudár termetű Pálinkás Szilveszter százados, a honvédelmi miniszter közeli munkatársa, ám egyszer csak megvilágosodott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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