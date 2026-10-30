„Őrült, nevetséges dolgokat találnak ki” — a republikánus Alex Hemingwaynek lesújtó a véleménye a baloldali Amerikáról

— Trump nemrég jelentette be, hogy dízelt vesz Oroszországtól...

— És mennyi időre elég 300 ezer tonna dízel az Egyesült Államokban? Nyolc órára talán. Egyébként meg önellátóak vagyunk. Csak mivel felmegy a világpiaci ár, nálunk is felmegy. Miközben pedig szövetségesünk, Európa szankcionálja az oroszokat.

— Az Ön környezetében hányan támogatják az iráni háborút?

— Senki. De az amerikaiak többsége sem.

Alex Hemingway. Fotó: Kurucz Árpád

— Trump elnökségéből bő két év van hátra. Egyetért-e azzal, hogy már a saját szobrát, azaz örökségét építi?

— Igen, de az erőviszonyok változásával komoly vizsgálatok indulnak ellene. Mégpedig nem azzal kapcsolatban, amit elnöki minőségében, például a törvénytelen bevándorlással kapcsolatban tesz — ezt sok demokrata szimpatizáns is támogatja, ha nem is veri nagy dobra —, hanem a családja gazdagodását fogják vizsgálni. Ez a probléma persze nem Trumpékkal, hanem Clintonékkal kezdődött, az első olyan dinasztiával, amely nem járta meg a háborúkat, és nem azt kérdezte, mit tehet Amerikáért, hanem azt, hogy hol van az egészben az ő személyes haszna.

— Említette Venezuelát. Mit szól a latin-amerikai változásokhoz?