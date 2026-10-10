Trump megegyezett Putyinnal: feloldották a szankciókat, nagy mennyiségű orosz gázolaj érkezik az Egyesült Államokba
Gázolajat fog vásárolni az Egyesült Államok Oroszországtól, jelentette be Donald Trump. Az ukrán elnök szerint a döntés „ajándék Putyinnak”, amely a háborúba való befektetés.
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