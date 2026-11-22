Mint megírtuk, az összeg a Fuzik-féle számlagyárból is származhat. Galgóczy Ferenc, a Volánbusz-ügy feltárását segítő vállalkozó Facebook-videójában azt állítja, hogy egy üzletember hárommilliárd, míg Fabó György vállalkozó hatmilliárd forint készpénzt kapott a Fuzik Zsolt nevéhez kötődő számlagyárból. Galgóczy beszélt egy nála jelentkező tanúról is, aki ezt bizonyítékokkal tudná alátámasztani. Mindezt a férfi annak idején a hatóságoknak is elmondta, ám Galgóczy állítása szerint a nyomozók nem akartak vele alkut kötni.