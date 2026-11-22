Mint megírtuk, az összeg a Fuzik-féle számlagyárból is származhat. Galgóczy Ferenc, a Volánbusz-ügy feltárását segítő vállalkozó Facebook-videójában azt állítja, hogy egy üzletember hárommilliárd, míg Fabó György vállalkozó hatmilliárd forint készpénzt kapott a Fuzik Zsolt nevéhez kötődő számlagyárból. Galgóczy beszélt egy nála jelentkező tanúról is, aki ezt bizonyítékokkal tudná alátámasztani. Mindezt a férfi annak idején a hatóságoknak is elmondta, ám Galgóczy állítása szerint a nyomozók nem akartak vele alkut kötni.
Török Gábor beszólt Tarr Zoltánnak, a tiszás miniszter gyorsan módosította is a posztját
Valóban, a pénz tulajdonosát, eredetét és az esetleges büntetőjogi felelősséget a hatóságoknak kell tisztázniuk, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Török Gábor. A politikai elemző arra reagált, hogy Tarr Zoltán szerint a TV2 riportja nem helyettesítheti a nyomozást, majd a tiszás miniszter ugyanebben a posztban a Fidesz–KDNP számára tett fel kérdéseket a Seszták-ügybn előkerült 6,5 milliárd forint kapcsán. Tarr Zoltán azóta módosította a bejegyzését.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en