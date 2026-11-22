Törlik a legtöbb repülőjáratot két reptéren is a sztrájk miatt – ellenőrizze járatát indulás előtt!
Hétfőn a brüsszeli és a charleroi-i reptéren is törlik a legtöbb járatot. A légiforgalmi irányítók csatlakoztak a belga kormány megszorító intézkedései elleni országos sztrájkhoz, így szinte egész napra leállnak a repterek.
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