Schiffer András Rákosi Mátyáshoz hasonlította Magyar Pétert
Nem hagyta szó nélkül Schiffer András, hogy Magyar Péter miniszterelnök nyilvánosan örvendezett egy róla készült portrénak. A volt országgyűlési képviselőnek a történtekről Rákosi Mátyás jutott eszébe, aki a személyi kultusz egyik legismertebb magyarországi megtestesítője volt. Schiffer szerint a politikai vezetők ilyen jellegű ünneplése 1956 után kikopott a magyar közéletből, és egyáltalán nem hiányzik neki a régi szokás visszatérése.
Komment
Összesen 8 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en