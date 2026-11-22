A kritika szerint ez a sorozat egy többre hivatott színészekkel 12 éven át folytatott, gyatra dramaturgiája és kínosan gyenge megvalósítása ellenére is egy lassan ható agymosásfolyam volt.

– A Szomszédok a korabeli, centralizált, egycsatornás közmédia befolyása miatt (sok-sok millióan nézték hétről hétre) nagyban felelős a rendszerváltáskori magyar társadalom mentális félresiklásáért, egyáltalán, a rendszerváltás kudarcáért. A sorozat akkoriban – nekem gyerekszemmel – alig feltűnő, mai szemmel nézve viszont elviselhetetlen, szájba rágós lakossági panaszáradata, kispolgári ajvékolása, homo kadaricusi világképe miatt súlyosan torzította a magyar tömegek valóságérzékelését a változás éveiben – írta Rajcsányi.