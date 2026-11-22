Szokatlan hibákról beszélt Borbély Balázs, aki még két napig hiába várt volna gólt
A labdarúgó NB I 14. fordulójának szombati rangadóján a címvédő ETO FC 3-1-re győzött a Ferencváros vendégeként, ezzel átvette a vezetést a tabellán. Borbély Balázs a korábbi csapata elleni vereség után elmondta, nincs hozzászokva ilyen teljesítményhez az FTC játékosaitól. Efraín Juárez eközben dicsérte a győri futballistákat.
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