A kényszerintézkedést később több alkalommal meghosszabbították.

Október 22-én a Kecskeméti Járásbíróság újabb két hónappal, december 25-ig rendelte el Bús letartóztatásának fenntartását. Ezt azonban felülírta a mostani döntés.

A volt óbudai polgármestert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsították meg. A nyomozás adatai szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a jogszabályi előírásokat megszegve összesen 1079 támogatásról döntött, amelyek együttes értéke meghaladta a 17 milliárd forintot. A támogatásokat a 2026-os országgyűlési választásokat megelőző időszakban ítélték oda, és felmerült, hogy azok egy része politikai kampánycélokat szolgált.

A büntetőeljárásban Bús mellett több más személyt is letartóztattak, köztük Hankó Balázs volt minisztert. Bús Balázs a kezdetektől tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését. Ügyvédje, Papp Gábor korábban többször is kezdeményezte a letartóztatás megszüntetését, arra hivatkozva, hogy annak törvényi feltételei nem állnak fenn.

Orbán Viktor és a Fidesz politikai fogolynak tartja az NKA-ügy érintettjeit.

Magyar Péter politikai színháza

Élesen bírálta Magyar Pétert és az ügyészséget Takács Péter, aki Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Az elmúlt napokban bizonyosságot nyert, hogy ma Magyarországon a büntetőeljárások a Tisza olcsó színházának kellékei”. Szerinte az ügyészség öt hónap után kénytelen volt beismerni, hogy Bús Balázs letartóztatásának nem állnak fenn a törvényi feltételei.

Takács felidézte Windisch László ÁSZ-elnök parlamenti felszólalását is, amely szerint az NKA 1078 támogatási szerződéséből mindössze kilenc esetében merült fel visszaélés gyanúja. A politikus szerint ezért a 17 milliárdos ügyként emlegetett botrány megalapozottsága is megkérdőjelezhető.

Takács egyúttal Hankó Balázs volt miniszter és Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkár letartóztatásának azonnali felülvizsgálatát és megszüntetését követelte.

Ismert, az NKA-ügyben ők is gyanúsítottak és jelenleg is letartóztatásban ülnek. Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert, valamint Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkárt szeptember 28-án vették őrizetbe, majd október 1-jén rendelték el a letartóztatásukat. A Kecskeméti Járásbíróság október 28-án további három hónappal, 2027. február 1-jéig meghosszabbította a letartóztatásukat. A döntést a Kecskeméti Törvényszék november 11-én jogerősen helybenhagyta.