Maffiavádak miatt lett öngyilkos az olasz maffiaellenes nyomozó
Öngyilkos lett szombaton Gianni De Gennaro egykori olasz olasz rendőrparancsnok. A maffiaellenes nyomozóigazgatóság volt igazgatója azután vetett véget életének, hogy vádat emeltek ellene, többek között az 1992-ben merényletben meggyilkolt Paolo Borsellino szicíliai maffiaellenes ügyész halála miatt.
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