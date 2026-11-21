Csak a dolgozókat nem értesítették: botrány az Európai Bizottságnál a kibertámadás után
„Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy a világ hírügynökségei tudósítsanak az incidensről, miközben a munkatársak még mindig az első közvetlen értesítésre várnak a Bizottságtól” – írta a szakszervezet levelében. A dolgozók az Európai Bizottság rendszereit ért kibertámadás után emelték fel a hangjukat az elégtelen belső kommunikáció miatt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en