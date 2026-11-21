Pikkelnek az MMA-ra

A költségvetési tervezet másik sokat bírált eleme a Magyar Művészeti Akadémia és az MTA-hoz tartozó Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) finanszírozásának különbsége. Az MMA fejezeti előirányzata a 2026-os 13,98 milliárd forintról 2027-ben 14,39 milliárdra emelkedne, miközben a SZIMA támogatása 37,2 millióról 35,7 millió forintra csökkenne. A különbséget illetően Tompa Andrea író, a SZIMA tagja közösségi oldalán az összegeket összevetve azt írta: egy MMA-akadémikusra 113-szor annyi pénz jut, mint egy SZIMA-akadémikusra, ami szerinte a korábbi kultúrpolitikai rendszer továbbélését jelzi.

A két költségvetési tétel ugyanakkor nem teljesen azonos tartalmú. Az MMA fejezeti előirányzata nem kizárólag az akadémia saját működését fedezi: ebből finanszírozzák többek között a Műcsarnokot és a Pesti Vigadót, valamint más intézmények működését és bérköltségeit is. A teljes fejezet növekedése tehát önmagában nem jelenti az akadémia saját támogatásának emelkedését. A különbség pontos megítéléséhez ezért az intézményenkénti és feladatonkénti bontás is szükséges.

A vita azonban nem kizárólag a pénzről szól. Az MMA az elmúlt években meghatározó szerepet kapott az NKA döntéshozatalában.

A Tisza-kormány november 5-én jelentette be, hogy megkezdődött az alap átalakítása, és elfogadták azt a törvénymódosítási javaslatot, amely megszüntetné az MMA 2016-ban bevezetett különleges döntéshozatali jogköreit. Megszűnne az akadémia elnökének véleményezési joga az NKA alelnökének kinevezésekor, valamint az MMA szakmai kollégiumok működéséhez és a kulturális források elosztásához kapcsolódó különleges jogosítványai is. Helyettük a kulturális szakmai szervezetek delegáltjai kapnának nagyobb szerepet.

A szaktárca szerint a változtatás az NKA átfogó reformjának első lépése, amely a szervezet hitelességének helyreállítását és a támogatási rendszer „demokratizálását” szolgálja. A javaslat társadalmi egyeztetésre kerül, elfogadása esetén az új rendelkezések 2027. január 1-jén léphetnek hatályba.

L. Simon László nem ért egyet az MMA különleges jogosítványainak megszüntetésével. Szerinte nem volt indokolt az akadémia delegáltjainak eltávolítása a kollégiumokból. – A kollégiumokban működő MMA-delegáltak mind pártatlanul és szakmai alapon végezték a munkájukat. Ráadásul a saját szakmájuk elismert alkotói – fogalmazott. A tagozatvezető ugyanakkor nem nevezné leszámolásnak a döntést. Úgy látja, a változtatás egy szűkebb szakmai körnek kedvezhet, miközben az MMA működését nem tartja veszélyeztetettnek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az akadémia által ellátott állami feladatok visszavétele komoly adminisztratív terhet róna az államra. Az esetleges alkotmányos változások sem feltétlenül jelentenék a köztestület megszűnését: az MTA és az MMA az alaptörvényből való kikerülésük esetén is folytathatnák köztestületként a munkájukat.

A Magyar Zenei Tanács elnöke más megközelítést képvisel. Zsoldos Dávid szerint ugyanis hiba volt ezeket a különleges jogköröket az MMA-nak adni. – Az MMA végezhet értékes és hasznos munkát, de az állam nem keltheti azt a látszatot, hogy ez a köztestület oly módon reprezentálja a hazai, nagyon sokszínű kulturális életet, hogy felér a súlya az összes többi szereplőjével. Ami pedig a konkrét delegáltakat illeti, vannak köztük, akik véleményem szerint eleve nem lettek volna méltók az MMA képviseletére – hangoztatta. – Számunkra nem az a legfontosabb kérdés, hogy mely szervezetek kapnak az NKA döntéshozó testületeibe meghívást, delegálási jogot, hanem hogy olyan eljárások szabályozzák a döntéshozók kiválasztását és magát a döntési folyamatot, amely transzparens és szakmailag ellenőrizhető – jelezte.