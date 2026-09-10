Nagy Ervin a saját exbarátnőjét nevezte ki egy fontos pozícióra, aki noÁr felesége volt

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A koreográfus Duda Éva egy olyan ideiglenes szakbizottságba került, amelynek munkája az Új Színház és a Madách Színház vezetői pályázatát is érintheti.

Balázs D. Attila
2026. 09. 10. 16:23
Duda Éva Forrás: Duda Éva Társulat
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A koreográfus vezette Duda Éva Társulat mögött önálló intézményi háttér is áll. A Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosa és ügyvezetője ő maga. A társaság 2024-es beszámolója szerint a felügyelőbizottság tagja Bárdos Barnabás is. Bárdos neve korábban a Tisza Párt elődszervezeteként emlegetett Legyél a Változás! Egyesület kapcsán is felbukkant. Lapunk egy korábbi cikke szerint az egyesület székhelyét biztosító ingatlan Bárdos érdekeltségébe tartozott, miközben a vállalkozó a Dadu-Artban is szerepet vállalt.

A Súlypont szerint a koreográfus egyébként – több tiszás politikushoz hasonlóan – erősen kötődik Bajnai Gordon volt szocialista kormányfő köreihez. Testvére, ifj. Duda Ernő ugyanis üzletemberként rendszeresen összejárt Gyurcsány Ferenccel 2010 előtt, és még a szegedi időkből szoros szálak fűzik Bajnaihoz.

Duda Éva, Iványi Gábor és noÁr Forrás: Duda Éva Facebook oldala

Sajátos ízű táncdarabok

A Duda Éva Társulat előadásaiban visszatérő elem a már említett másság, és elfogadás narratívája mellett a baloldaliság is.

A Rumble című előadásuk fókuszában a férfiasság, a férfiideálok, a maszkulin szerepek és a rivalizálás állnak, dekonstruálva a hagyományos nemi szerepeket. Ott van még repertoárjukban az Utópia, amely „olyan társadalmi kríziseket és emberi jogi kérdéseket boncolgat, amelyek szorosan összefüggenek a szabadságjogokkal és a kirekesztés elleni küzdelemmel”.

Frida Fotó: Duda Éva Társulat

És ott a Frida, amely a baloldali nézeteiről ismert, a mexikói kommunista pártban már fiatalon taggá vált Frida Kahlo előtt tiszteleg. 

Bár Kahlo korábban Trockijt támogatta, élete végén egyenesen Sztálin követőjévé vált

Utolsó, befejezetlen festményei között szerepel egy Sztálin-portré is, a hálószobájában pedig Marx, Engels, Lenin, Sztálin és Mao képei függtek. Még a halotti leplére is kommunista szimbólum, a sarló-kalapács került.

 

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