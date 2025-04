Bemutatjuk a Tisza Párt pénzügyesét, aki részt vehetett a százmilliós adomány megszerzésében

– Bárdos Barnabás a kezdetektől részt vesz a Tisza Párt pénzügyeinek intézésében.

– A férfi segédkezhetett az elmúlt hetekben abban, hogy eljusson a Tisza Párt környezetébe a baloldali milliárdos, Bige László legalább százmillió forintos adománya.

– Bárdos Barnabás korábban a Molnár Áron politikai aktivista által vezetett kormányellenes noÁr Mozgalomhoz szegődött pénzügyesnek.

– Bárdos ingatlanjának címére jegyezték be azt az egyesületet, amelyet tavaly, a politikai színre lépésekor Magyar Péter átvett.

– Bárdos szerepelt szerzőként Magyarék botrányt okozó adatvédelmi tájékoztatóján. Ez a dokumentum árulkodott először arról, hogy kapcsolat állhat fenn Magyarék és a baloldal korábbi kampányait intéző Bajnai Gordon-féle DatAdat cégcsoport között.

– Magyar Péter politikai szervezetépítésének több pontján megjelent, ebből adódóan pedig akár tevékenyen részt is vehetett a noÁr Mozgalom.

Legalább százmillió forintnyi támogatást adott Bige László baloldali milliárdos Magyar Péternek az elmúlt két hétben – erről számolt be a napokban a Metropol. A lap információi szerint a hatalmas összeg Svájcból érkezett egy, a Tisza Párthoz szorosan kötődő szervezet bankszámlájára, a lebonyolításban pedig Magyar Péter egyik bizalmi embere, Bárdos Barnabás segédkezhetett. A Metropol megemlítette azt is, hogy Bárdos már az indulástól felügyelte a pénzügyeket Magyarék környékén. A lap kitért arra is, hogy Hanzel Henrik, a Tisza-elnök másik bizalmasa fontos és kihagyhatatlan emberként írta le Bárdost abban a beszélgetésben, amelyet Vogel Evelinnel, Magyar volt barátnőjével folytatott, és amelyet egyébként mind a ketten felvettek.

A Magyar Nemzet telefonon utolérte Bárdost, aki

kérdéseinktől érezhetően zavarba jött, és nem kívánt reagálni az ügyre, mondván: nem olvasta a cikket, nem is hallott róla. A Tisza pénzügyese arra sem tudott válaszolni, hogy van-e bármilyen funkciója Magyar Péter pártjában.

Ezek után igyekeztünk kideríteni, mit is lehet tudni Bárdos Barnabásról, aki a jelek szerint nemigen szeretné, hogy kiderüljön a szerepe. Pedig Magyar Péter politikai szerepvállalása kapcsán lépten-nyomon felbukkan a neve. És nem csak az övé.

Néhány régi jó ismerős

Bárdos neve először tavaly áprilisban jelent meg a nyilvánosságban, mégpedig Deák Dániel posztjában. Az elemző ekkor arról számolt be, hogy

Bárdos Barnabás írta Magyar Péter egyesületének adatvédelmi tájékoztatóját, és ezt onnan lehet tudni, hogy nem törölték ki a nevét a szerző rovatból.

Deák azt is hozzátette: Bárdos a dollárbalos noÁr Mozgalom pénzügyise.

Innen elindulva egy sokszereplős kapcsolati háló rajzolható fel, amelyben a kormányellenes akcióiról elhíresül politikai mozgalmár, Molnár Áron mellett Magyar Péter egyesülete és pártja, valamint a baloldal kampányait segítő Bajnai Gordon-féle DatAdat cégcsoport és a szintén a baloldalhoz kapcsolható Wallis ingatlanfejlesztő vállalat is megjelenik. De kezdjük a legelején!

NoÁr és a pénzügyek

„A noÁrt szeretném egyenesbe hozni. (...) Most jött egy fantasztikus segítség Bárdos Barnabás személyében, aki rendbe teszi a noÁr pénzügyeit. (…) és aki mindig mellettem áll, Duda Éva a noÁr egyik alapítója” – ezt maga Molnár Áron nyilatkozta öt évvel ezelőtt az Életforma című internetes életmódlapnak.

Duda Évára később még kitérünk, most maradjunk Bárdosnál. A férfi tehát Molnár állítása szerint 2020 környékén csatlakozott a noÁrhoz.

A kormányellenes mozgalom és maga Bárdos Barnabás így vagy úgy, de végigkísérte azt a folyamatot, amivel Magyar Péter kiépítette saját politikai szervezetrendszerét.

Bárdos mindenütt ott volt

Először is fel kell idéznünk azt az időszakot, amíg Magyar Péter politikai párthoz jutott. A Diákhitel Központ volt vezetője első megszólalásakor, 2024. február elején, a Partizánnak nyilatkozva még azt állította, hogy nem lesz politikus. Ehhez képest február végén már egyesülete, április közepén pártja volt.

Az első lépést az jelentette, hogy Magyar megszerezte a Legyél a változás! Egyesületet. A szervezetet – amelyet eredetileg a ma már tiszás uniós parlamenti képviselő, Tarr Zoltán vezetett – 2023 júliusában vette nyilvántartásba a bíróság. Az egyesületet a fővárosba, a II. kerületi Kelemen László utca egyik lakásába jegyezték be. Ugyanezen a címen van ingatlana – mint arról lapunk is beszámolt – a Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft.-nek. A cég pedig nem másé, mint Bárdos Barnabásé és feleségéé.

Kiruccanás Ciprusra

A Benedict 2002 Kft.-nél érdemes egy kicsit elidőzni. A cégről nem sok információ érhető el az interneten, de az Átlátszó egy 2014-es cikke szerint egy offshore ügyben érintett ciprusi cég, a Burnack Holdings Ltd. egyik részvényese. Az írást már törölték az Átlátszó oldaláról, de egyes mellékletei elérhetők, sőt a Wayback Machine nevű oldal segítségével az eredeti cikk is elolvasható. Eszerint a Bajnai Gordonhoz köthető Wallis Asset Management Zrt. több tagja is valamilyen módon kapcsolható az offshore céghez. Így például Winkler Gyula, aki támogatta Bajnai pártalapítványát vagy éppen Nagy György, aki a Wallis egyik alapítója volt.

Schiffer leplezte le

De térjünk vissza az egyesülethez, amely körül nem ez volt az egyetlen furcsaság. Schiffer András ügyvéd, az LMP korábbi elnöke az ATV-n leplezte le, hogy Magyar egyesülete szóról szóra úgy mutatkozik be a bírósági névjegyzékben, mint a noÁr egyesülete saját honlapján. Előbbiben ez áll:

Pártpolitikától függetlenül azért küzdünk, hogy az emberek egy tudatos, cselekvő társadalmat alkotva egy szabadabb és nyitottabb országban éljenek.

Molnár Áron mozgalmár honlapja pedig így fogalmaz: „pártpolitikától függetlenül azért küzdünk, hogy az emberek egy tudatos, cselekvő társadalmat alkotva egy szabadabb és nyitottabb országban éljenek.” Schiffer ironikusan megjegyezte, a szó szerinti egyezés biztosan csak a véletlen műve.

Magyar hajmeresztő magyarázata

Hasonló „véletlen” Magyar honlapja körül is megesett. Magyar április elején egyszerre adott hírt arról, hogy átvette az egyesületet és elindul közössége honlapja, a talpramagyarok.hu. Mint minden weboldalnak, ennek is van adatvédelmi tájékoztatója. Deák Dániel korábban említett Facebook-bejegyzését itt is érdemes felidézni: a tájékoztató szerzőjeként Bárdos Barnabást tüntették fel.

Szintén érdekes, hogy a dokumentumban az adatkezelők között az Estratos Digital Gmbh és a Lunda is szerepelt. Előbbi egy bécsi székhellyel alapított digitális ügynökség, amely főleg a progresszív politikai mozgalmakat segíti, utóbbi pedig adománygyűjtésre szolgál. És mind a kettő a DatAdat-csoport érdekeltsége. Miután lapunk beszámolt arról, hogy Magyar mögött megjelent a Bajnai-féle DatAdat-csoport, az adatvédelmi tájékoztatót átírták, az Estratost és a Lundát egyszerűen eltávolították. Magyar Péter pedig azzal a hajmeresztő magyarázattal állt elő, hogy csak félreértés történt, a tájékoztatót ugyanis – mivel nem akartak érte fizetni – egyszerűen átvették valahonnan, így került fel a két DatAdat-érdekeltség a honlapjukra.

A kulcsfigura

Összegezve tehát Bárdos Barnabás kulcsfigura lehetett Magyar Péter politikai színre lépésében.

Bárdos ingatlanának címére jegyezték be azt az egyesületet, amellyel Magyar elindult a politikában. Bárdos a szerzője egy olyan dokumentumnak, amely Magyar honlapjához elengedhetetlen volt.

Bárdos a kezdetektől részt vesz a Tisza Párt pénzügyeinek intézésében, és mint pénzügyes, ő segédkezhetett a Bige László baloldali milliárdostól származó legalább százmillió forintos adomány célba juttatásában.

A Molnár Áron-féle noÁr mozgalom is időről időre megjelenik a képben, kezdve azzal, hogy Bárdos ott is vállalt pénzügyes feladatokat. A datadatos kapcsolatra szintén több jel utal, ami azért fontos, mert a Bajnai-fél cégcsoport intézte a baloldal 2022-es kampányának számottevő részét.

A magánélet is számít

Végül érdemes egy magánéleti szálat is felvenni. A Tűzfalcsoport korábbi értesülése szerint Bárdos Barnabás érintett a Dadu-Art Kft.-ben. Ennek az előadó-művészettel foglalkozó cégnek a tulajdonosa Duda Éva koreográfus, Molnár Áron házastársa. Duda Éva korábban nem mással élt együtt élettársként, mint azzal a Nagy Ervinnel, aki – Bárdoshoz hasonlóan – szintén a kezdetekkor beállt Magyar Péter mögé.