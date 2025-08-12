Megsérült Fazekas Máté a vb-n, az édesapja a helyszínre sietett

Sokáig szorosan alakult a svédek elleni meccs az Egyiptomban zajló U19-es kézilabda-világbajnokságon. A skandinávok a hajrában aztán elléptek, így alakult ki a 39-34-es végeredmény. A magyar vereséghez az is hozzájárult, hogy Gulyás István csapata a meccs java részét egyik legjobbja, Fazekas Máté nélkül játszotta végig, a Győr ifjú átlövője még az első félidő derekán szenvedett bokasérülést. Édesapja, Fazekas Nándor szerint ez nem lehet akadálya annak, hogy szerepeljen a Németország elleni, csütörtöki negyeddöntőben.
– Már úton voltunk a reptérre, így nem láttam a meccset. Édesanyám hívott aggodalmasan, mi lesz most így Mátéval – mesélte lapunknak csupán néhány perccel a beszállás előtt Fazekas Nándor, aki korábbi játékostársával, egyben a fiai menedzserével, s hogy tovább fokozzuk, az U19-es csapat másik erősségének, Eklemovics Márkónak az édesapjával, Eklemovics Nikolával éppen Egyiptomba repült, hogy a helyosztókat már a helyszínen nézzék végig.
Fazekas Nándor: A bokasérülés gyorsan gyógyul
– Mondom, nem láttam az esetet, de amikor azt hallottam, hogy bokasérülés, megnyugodtam. Ha el is szakadt, hát majd bekötözik és úgy játszik. A térd- és a vállsérülés veszélyes, a boka szerencsére gyorsan és könnyen gyógyul – tette hozzá a régi iskola jegyében Fazekas Nándor.
A kézilabda rajongóinak nem újdonság, miként egy nappal korábban, az Ausztria feletti katartikus győzelem után utaltunk rá, Fazekas Nándor mindhárom fia kézilabdázik. Gergő 21 évesen már befutott játékos, a lengyel Wisla Plock és a magyar válogatott alapembere, a 18 éves Máté is már NB I-es játékos a Győr színeiben, a legkisebb, a 15 éves Áron pedig édesapja nyomdokába lépve kapus.
Gergő talán a termetéből fakadóan – „csupán” 191 centi – irányító, Máté viszont közel két méter, így átlövő a posztja.
A felnőtt válogatottság Fazekas Máté álma
Hogy Máté milyen magas pontosan? Egy éve mértük, akkor 197 centi volt, de azóta talán még nőtt is. Nem tudom, kire ütött, ilyen magas ember nincs a családban. Tökéletes átlövőalkat, de még erősödni kell ahhoz, hogy a felnőttek között is megállja a helyét. Ezen dolgozik, majd meglátjuk mire viszi. Természetesen az az álmunk, hogy idővel ő is válogatott legyen
– jellemezte a középső fiát Fazekas Nándor.