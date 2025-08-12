Megsérült Fazekas Máté a vb-n, az édesapja a helyszínre sietett

Sokáig szorosan alakult a svédek elleni meccs az Egyiptomban zajló U19-es kézilabda-világbajnokságon. A skandinávok a hajrában aztán elléptek, így alakult ki a 39-34-es végeredmény. A magyar vereséghez az is hozzájárult, hogy Gulyás István csapata a meccs java részét egyik legjobbja, Fazekas Máté nélkül játszotta végig, a Győr ifjú átlövője még az első félidő derekán szenvedett bokasérülést. Édesapja, Fazekas Nándor szerint ez nem lehet akadálya annak, hogy szerepeljen a Németország elleni, csütörtöki negyeddöntőben.

Fazekas Nándor és a legidősebb fia, Fazekas Gergő. A két kisebb fivér és követné bátyjuk útját a magyar kézilabda-válogatottba Fotó: Török Attila

– Már úton voltunk a reptérre, így nem láttam a meccset. Édesanyám hívott aggodalmasan, mi lesz most így Mátéval – mesélte lapunknak csupán néhány perccel a beszállás előtt Fazekas Nándor, aki korábbi játékostársával, egyben a fiai menedzserével, s hogy tovább fokozzuk, az U19-es csapat másik erősségének, Eklemovics Márkónak az édesapjával, Eklemovics Nikolával éppen Egyiptomba repült, hogy a helyosztókat már a helyszínen nézzék végig.

Fazekas Nándor: A bokasérülés gyorsan gyógyul

– Mondom, nem láttam az esetet, de amikor azt hallottam, hogy bokasérülés, megnyugodtam. Ha el is szakadt, hát majd bekötözik és úgy játszik. A térd- és a vállsérülés veszélyes, a boka szerencsére gyorsan és könnyen gyógyul – tette hozzá a régi iskola jegyében Fazekas Nándor.

A kézilabda rajongóinak nem újdonság, miként egy nappal korábban, az Ausztria feletti katartikus győzelem után utaltunk rá, Fazekas Nándor mindhárom fia kézilabdázik. Gergő 21 évesen már befutott játékos, a lengyel Wisla Plock és a magyar válogatott alapembere, a 18 éves Máté is már NB I-es játékos a Győr színeiben, a legkisebb, a 15 éves Áron pedig édesapja nyomdokába lépve kapus.

Gergő talán a termetéből fakadóan – „csupán” 191 centi – irányító, Máté viszont közel két méter, így átlövő a posztja.

A felnőtt válogatottság Fazekas Máté álma

A Győrben szereplő Fazekas Máté igazi átlövőalkat, amit az U19-es kézilabda-világbajnokságon is igazol Fotó: Molcsányi Máté

Hogy Máté milyen magas pontosan? Egy éve mértük, akkor 197 centi volt, de azóta talán még nőtt is. Nem tudom, kire ütött, ilyen magas ember nincs a családban. Tökéletes átlövőalkat, de még erősödni kell ahhoz, hogy a felnőttek között is megállja a helyét. Ezen dolgozik, majd meglátjuk mire viszi. Természetesen az az álmunk, hogy idővel ő is válogatott legyen

– jellemezte a középső fiát Fazekas Nándor.