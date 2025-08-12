Rendkívüli

A Patrióta Extrában mondja el Orbán Viktor, hogy miként érhet véget a háború

Fazekas Nándoru19kézilabda-vbFazekas Máté

Megsérült Fazekas Máté a vb-n, az édesapja a helyszínre sietett

A negyeddöntőbe jutást már korábban kivívó U19-es magyar kézilabda-válogatott utolsó középdöntős mérkőzését 39-34-re elvesztette Svédország ellen, a lényegében tét nélküli meccsen elszenvedett vereségnél aggasztóbb, hogy a csapat egyik kulcsembere, Fazekas Máté bokasérülést szenvedett. Édesapja, Fazekas Nándor ebből nem csinál ügyet, a fia szerinte csütörtökön játszik a legjobb négy közé jutásért Németország ellen. A korábbi válogatott kapus ezt a találkozót már a helyszínen tekinti meg.

Novák Miklós
2025. 08. 12. 15:35
Fazekas Máté bokasérülést szenvedett a svédek elleni meccsen Fotó: Dömötör Csaba
Sokáig szorosan alakult a svédek elleni meccs az Egyiptomban zajló U19-es kézilabda-világbajnokságon. A skandinávok a hajrában aztán elléptek, így alakult ki a 39-34-es végeredmény. A magyar vereséghez az is hozzájárult, hogy Gulyás István csapata a meccs java részét egyik legjobbja, Fazekas Máté nélkül játszotta végig, a Győr ifjú átlövője még az első félidő derekán szenvedett bokasérülést. Édesapja, Fazekas Nándor szerint ez nem lehet akadálya annak, hogy szerepeljen a Németország elleni, csütörtöki negyeddöntőben.

Gyõr 20220423 Kézilabda 2022 férfi Magyar Kupa MK elõdöntõ Veszprémi KKFT Fejér BÁL Veszprém Budakalász Fotó Török Attila Nemzeti Sport Fazekas Nándor Fazekas Gergõ
Fazekas Nándor és a legidősebb fia, Fazekas Gergő. A két kisebb fivér és követné bátyjuk útját a magyar kézilabda-válogatottba Fotó: Török Attila

– Már úton voltunk a reptérre, így nem láttam a meccset. Édesanyám hívott aggodalmasan, mi lesz most így Mátéval – mesélte lapunknak csupán néhány perccel a beszállás előtt Fazekas Nándor, aki korábbi játékostársával, egyben a fiai menedzserével, s hogy tovább fokozzuk, az U19-es csapat másik erősségének, Eklemovics Márkónak az édesapjával, Eklemovics Nikolával éppen Egyiptomba repült, hogy a helyosztókat már a helyszínen nézzék végig.

Fazekas Nándor: A bokasérülés gyorsan gyógyul

– Mondom, nem láttam az esetet, de amikor azt hallottam, hogy bokasérülés, megnyugodtam. Ha el is szakadt, hát majd bekötözik és úgy játszik. A térd- és a vállsérülés veszélyes, a boka szerencsére gyorsan és könnyen gyógyul – tette hozzá a régi iskola jegyében Fazekas Nándor.

A kézilabda rajongóinak nem újdonság, miként egy nappal korábban, az Ausztria feletti katartikus győzelem után utaltunk rá, Fazekas Nándor mindhárom fia kézilabdázik. Gergő 21 évesen már befutott játékos, a lengyel Wisla Plock és a magyar válogatott alapembere, a 18 éves Máté is már NB I-es játékos a Győr színeiben, a legkisebb, a 15 éves Áron pedig édesapja nyomdokába lépve kapus.

Gergő talán a termetéből fakadóan – „csupán” 191 centi – irányító, Máté viszont közel két méter, így átlövő a posztja.

A felnőtt válogatottság Fazekas Máté álma

20250418 Győr ETO UHT - FTC Green Collect férfi kézilabda mérkőzés, ETO University Handball Team - FTC-Green Collect Fotó Molcsányi Máté MM Kisalföld Képen: #31 Fazekas Máté
A Győrben szereplő Fazekas Máté igazi átlövőalkat, amit az U19-es kézilabda-világbajnokságon is igazol Fotó: Molcsányi Máté

Hogy Máté milyen magas pontosan? Egy éve mértük, akkor 197 centi volt, de azóta talán még nőtt is. Nem tudom, kire ütött, ilyen magas ember nincs a családban. Tökéletes átlövőalkat, de még erősödni kell ahhoz, hogy a felnőttek között is megállja a helyét. Ezen dolgozik, majd meglátjuk mire viszi. Természetesen az az álmunk, hogy idővel ő is válogatott legyen

– jellemezte a középső fiát Fazekas Nándor.

– Áront sem kapacitálta, hogy kapus legyen. Játszott a mezőnyben is, aztán visszaállt a kapuban, úgy érzi, az való neki leginkább. Ő éppen azért harcol, hogy bekerüljön a serdülőválogatottba, tehát belőle is lehet valami – a legkisebb fiáról pedig így beszélt Fazekas Nándor.

Negyeddöntő a németek ellen az U19-es kézilabda-vb-n

Az U19-es magyar kézilabda-válogatott tehát csütörtökön játssza a Németország elleni negyeddöntőt. Immár Fazekas Nándorral és Eklemovics Nikolával a szurkolók között, és miként az édesapja ígéri, Fazekas Mátéval a csapatban.

