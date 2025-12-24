„Túl sokáig az európai ideológusok szervezett erőfeszítéseket tettek amerikai platformok kényszerítésére, hogy megbüntessék az általuk ellenzett amerikai nézeteket. A Trump-kormányzat többé nem tűri el ezeket a kirívó, határokon átnyúló cenzori lépéseket. A mai napon az amerikai külügyminisztérium lépéseket tesz annak érdekében, hogy a globális cenzúraipari komplexum vezető szereplőit kitiltsa az Egyesült Államokból. Készek és hajlandók vagyunk a listát tovább bővíteni, amennyiben mások nem változtatnak irányt” – írja az X-en Marco Rubio amerikai külügyminiszter, amit az Origo vett észre.
Amerika fellép Brüsszel cenzúrája ellen
Az Egyesült Államok vízumtilalmat rendelt el több európai szereplővel, köztük Thierry Breton volt uniós biztossal szemben, miután Washington szerint európai ideológiai körök az amerikai közösségimédia-platformokon a szólásszabadság korlátozására törekedtek. Marco Rubio külügyminiszter a lépést a határokon átnyúló cenzúra elleni fellépéssel indokolta.
Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, Washington cenzúrával vádolja Thierry Breton volt uniós biztost és négy dezinformációellenes aktivistát.
László András, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője bejegyzésében arról ír, hogy az EU-s cenzúrahálózat egy kiterjedt hálózat, amelynek magyar szereplői is vannak. Idén ősszel jelentette be Ursula von der Leyen, hogy ezt tovább fogják erősíteni az úgynevezett Európai demokráciapajzs programmal.
Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)
