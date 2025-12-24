Amerika fellép Brüsszel cenzúrája ellen

„Túl sokáig az európai ideológusok szervezett erőfeszítéseket tettek amerikai platformok kényszerítésére, hogy megbüntessék az általuk ellenzett amerikai nézeteket. A Trump-kormányzat többé nem tűri el ezeket a kirívó, határokon átnyúló cenzori lépéseket. A mai napon az amerikai külügyminisztérium lépéseket tesz annak érdekében, hogy a globális cenzúraipari komplexum vezető szereplőit kitiltsa az Egyesült Államokból. Készek és hajlandók vagyunk a listát tovább bővíteni, amennyiben mások nem változtatnak irányt” – írja az X-en Marco Rubio amerikai külügyminiszter, amit az Origo vett észre.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Fotó: Pool/Mandel Ngan