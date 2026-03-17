A „síró" Vinícius lövését piros lap követte, Courtois sem fejezte be a Real Madrid meccsét

A labdarúgó BL keddi játéknapján a portugál Sporting után az angol Arsenal, a francia Paris Saint-Germain és a spanyol Real Madrid is bejutott a legjobb nyolc közé. A Bajnokok Ligája 2026-os nyolcaddöntőiben a címvédő PSG a klubvilágbajnok Chelsea-t, a rekordgyőztes Real Madrid pedig a Manchester Cityt ejtette ki, így a Premier League csapatai közül egyelőre csak az alapszakaszgyőztes Arsenal jutott tovább – az Ágyúsok a Sporting ellen folytatják áprilisban.

Wiszt Péter
2026. 03. 17. 22:55
Vinícius Júnior az odavágóval ellentétben Manchesterben értékesítette a büntetőjét, aminek nem a legsportszerűbben örült Fotó: AFP/Paul Ellis
Miután a norvég Bodö/Glimt nem őrizte meg tetemes előnyét a Sporting ellen, és hosszabbítás után a portugál csapat jutott a Bajnokok Ligája 2026-os negyeddöntőjébe, kedd este további három BL-nyolcaddöntős párharc visszavágójára került sor. Az angol Premier League csapatai közül az Arsenal a múlt heti döntetlen után fogadhatta a német Leverkusent, a Chelsea és a Manchester City viszont háromgólos hátrányból várta a hazai mérkőzést a PSG, illetve a Real Madrid ellen.

A Real Madrid egy hete Federico Valverde három góljával került előnybe a Manchester City ellen a Bajnokok Ligája 2026-os nyolcaddöntőjében. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Manchester City–Real Madrid

A két gigász sorozatban ötödször játszott egymással a BL egyenes kieséses szakaszában, és Federico Valverde múlt heti mesterhármasa után jó esélye volt annak, hogy ezek közül negyedszer is a Real Madrid jusson tovább. A kezdőcsapatban helyet kapó Vinícius Júnior 25 évesen és 248 naposan a legfiatalabb játékossá vált, aki elérte a 80 Bajnokok Ligája-mérkőzést, megdöntve sérülésből lábadozó csapattársa, a később csereként beállt Kylian Mbappé korábbi rekordját.

A találkozó elején az angol együttes beszorította ellenfelét, Rayan Cherki járt a legközelebb a gólhoz, de Thibaut Courtois jól tette a dolgát. A Real ellenben az első komolyabb támadásából tizenegyesig jutott: Vinícius előbb kapufát lőtt, majd az újabb lövésénél Bernardo Silva a gólvonalról a könyökével ütötte ki a labdát, ezért videózás után a játékvezető megítélte a büntetőt, és piros lapot adott a City csapatkapitányának. 

Vinícius ráadásul ezúttal értékesítette a kísérletét (0-1) – majd sírást imitálva hergelte a közönséget, amely tavaly Rodri aranylabdás fényképével és többek között „ne sírd ki a szíved" felirattal üzent neki –, így ember- és négygólos hátrányban folytatta az angol együttes a párharcot.

A következő percekben mindkét kapu előtt adódtak nagyobbnál nagyobb lehetőségek, ám Erling Haaland, Rodri és Vinícius Júnior is kihagyta a ziccereket. A norvég csatár volt az, aki még a szünet előtt tudott javítani, és közeli lövésével kiegyenlített (1-1). Mindkét csapat tízszer próbálkozott az első félidőben, de a Real érezhette magát közelebb a továbbjutáshoz.

A második játékrész elején Courtois helyett már Andrij Lunyin futott ki a pályára, ugyanis a belga kapus a szünet előtt kisebb izomsérülést szedett össze. Cseréjének is akadt feladata, Lunyin két védést is bemutatott tíz perc alatt, ezt követően viszont elfogyni látszott a Manchester City ereje. A csapat ugyan két lesgólig (a Real szintén kettőig) eljutott, de a hajrához közeledve a hangulaton is érződött, hogy a továbbjutásról lemondott a közönség. Gianluigi Donnarumma Aurélien Tchouaméni fejesénél különösen nagy bravúrt produkált, a kettős vereségtől az olasz kapus mégsem mentette meg klubját, hiszen 

Vinícius a 93. percben a visszavágót is megnyerte a Real Madridnak (1-2).

Az 5-1-es összesítéssel továbbjutó Real Madrid az áprilisi negyeddöntőben az olasz Atalanta vagy a német Bayern München ellen lép pályára.

Chelsea–PSG

A franciák múlt szerdán a remek hajrájuknak köszönhetően 5-2-es előnyre tettek szert a klubvilágbajnok angolok ellen – a Chelsea ugyanakkor a klub-vb tavalyi döntőjében elért 3-0-s, PSG elleni győzelemből erőt meríthetett. 

A remény hangjai hamar csökkentek a visszavágón, miután Hvicsa Kvarachelia (0-1) és Bradley Barcola (0-2) kontrából szerzett góljaival már a 15. percben két góllal vezettek a vendégek. 

A címvédőnek több ziccere nem is volt az első félidőben, de a hazaiak befejezései sem voltak pontosak, így ez is elég volt a kétgólos PSG-vezetéshez a szünetre.

A PSG hamar eldöntötte a Chelsea elleni BL-párharcot. Fotó: Anadolu/Mustafa Yalcin

Bár a 17 lövéssel zárt Chelsea harcolt a becsületéért, a szépítés sem sikerült, ellenben a csereként beállt Senny Mayulu a 62. percben újabb gólt szerzett a párizsiaknak (0-3). Mint kiderült, a tinédzser ezzel a végeredményt is beállította: a 8-2-es összesítéssel továbbjutott PSG a török Galatasaray és az angol Liverpool valamelyikével találkozik a következő fordulóban.

Arsenal–Leverkusen

A német együttes korábban 13 próbálkozásból csak egyszer jutott tovább a BL nyolcaddöntőjéből, ráadásul korábban még sosem győzte le az Arsenalt – az idegenbeli 1-1-es döntetlen után ezek miatt is az Ágyúsok várták esélyesként a visszavágót. Londonban aztán nagy fölényben kezdtek a hazaiak, akik fél óra alatt tízszer próbálkoztak, de Janis Blaswich sorra mutatta be a bravúrokat. A Leverkusen a 36. percig bírta, akkor Eberechi Eze bombáját már a kapus sem védhette (1-0). A vezetés tudatában némileg visszább vett a tempóból az Arsenal, de így sem kellett kapott gól miatt aggódnia. 

A 63. percben aztán Declan Rice villant meg, és távoli góljával eldöntötte a továbbjutás sorsát (2-0). 

Később a frissen becserélt Kai Havertz is betalált volt csapatának, de szabálytalanság miatt elvették ezt a gólt. A hajrában David Raya is bemutatta az első nagy védését, ennek is köszönhetően végül sima győzelemnek örülhetett a Premier League éllovasa.

Az Arsenal a Sporting ellen játszik a BL-negyeddöntőben. Szerdán a másik négy nyolcaddöntővel folytatódnak a Bajnokok Ligája 2026-os küzdelmei.

Bajnokok Ligája 2026, nyolcaddöntő, keddi visszavágók:

  • Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0-3 (0-2) – továbbjutott a PSG, 8-2-es összesítéssel
  • Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) 1-2 (1-1) – továbbjutott a Real Madrid, 5-1-es összesítéssel
  • Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) 2-0 (1-0) – továbbjutott az Arsenal, 3-1-es összesítéssel

korábban:

  • Sporting Lisboa (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 5-0 (1-0, 3-0, 4-0) – hosszabbítás után; továbbjutott a Sporting, 5-3-as összesítéssel

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
