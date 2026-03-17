A „síró" Vinícius lövését piros lap követte, Courtois sem fejezte be a Real Madrid meccsét

Miután a norvég Bodö/Glimt nem őrizte meg tetemes előnyét a Sporting ellen, és hosszabbítás után a portugál csapat jutott a Bajnokok Ligája 2026-os negyeddöntőjébe, kedd este további három BL-nyolcaddöntős párharc visszavágójára került sor. Az angol Premier League csapatai közül az Arsenal a múlt heti döntetlen után fogadhatta a német Leverkusent, a Chelsea és a Manchester City viszont háromgólos hátrányból várta a hazai mérkőzést a PSG, illetve a Real Madrid ellen.

A Real Madrid egy hete Federico Valverde három góljával került előnybe a Manchester City ellen a Bajnokok Ligája 2026-os nyolcaddöntőjében. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

Manchester City–Real Madrid

A két gigász sorozatban ötödször játszott egymással a BL egyenes kieséses szakaszában, és Federico Valverde múlt heti mesterhármasa után jó esélye volt annak, hogy ezek közül negyedszer is a Real Madrid jusson tovább. A kezdőcsapatban helyet kapó Vinícius Júnior 25 évesen és 248 naposan a legfiatalabb játékossá vált, aki elérte a 80 Bajnokok Ligája-mérkőzést, megdöntve sérülésből lábadozó csapattársa, a később csereként beállt Kylian Mbappé korábbi rekordját.

A találkozó elején az angol együttes beszorította ellenfelét, Rayan Cherki járt a legközelebb a gólhoz, de Thibaut Courtois jól tette a dolgát. A Real ellenben az első komolyabb támadásából tizenegyesig jutott: Vinícius előbb kapufát lőtt, majd az újabb lövésénél Bernardo Silva a gólvonalról a könyökével ütötte ki a labdát, ezért videózás után a játékvezető megítélte a büntetőt, és piros lapot adott a City csapatkapitányának.

Vinícius ráadásul ezúttal értékesítette a kísérletét (0-1) – majd sírást imitálva hergelte a közönséget, amely tavaly Rodri aranylabdás fényképével és többek között „ne sírd ki a szíved" felirattal üzent neki –, így ember- és négygólos hátrányban folytatta az angol együttes a párharcot.

A következő percekben mindkét kapu előtt adódtak nagyobbnál nagyobb lehetőségek, ám Erling Haaland, Rodri és Vinícius Júnior is kihagyta a ziccereket. A norvég csatár volt az, aki még a szünet előtt tudott javítani, és közeli lövésével kiegyenlített (1-1). Mindkét csapat tízszer próbálkozott az első félidőben, de a Real érezhette magát közelebb a továbbjutáshoz.