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Gyerekek bukkantak rá a bokorban egy kizsákmányolt nő holttestére egy aszódi társasház parkolójában

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Nem jogerősen tizennégy, illetve tíz év fegyház-, illetve börtönbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmaztak, emiatt az asszony később meghalt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 10. 13:38
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illusztráció Fotó: Zamin Jafarov Forrás: Pexels
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A korábban ígértekkel ellentétben azonban a nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből, a földön altatták, engedélyük nélkül a házat sem hagyhatta el. Ha a rábízott feladatokat nem megfelelően végezte el, a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel, alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte háziszolgaként, később már házi rabszolgaként bántak vele.

A férj emellett több alkalommal elektromos sokkolóval is nekiesett az egyre gyengébb állapotban lévő nőnek, amikor pedig a sértett kiszökött az ingatlanból, és segítséget próbált kérni, a két vádlott erőszakkal visszavitte, a férfi olyan erővel vágta pofon és rúgta fejbe, hogy két foga kiesett.

Az éheztetés miatt már mozgás- és beszédképtelen sértetthez a házaspár nem akart orvosi segítséget hívni, ezért 2024. április 28-án gyermekük, a harmadrendű, illetve annak párja, a negyedrendű vádlott segítségével autóba ültették, majd mindannyian elindultak vele Budapest irányába. Útközben észrevették, hogy a nő meghalt az autóban. Az autópályáról lehajtva egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyi igazolványát és a bankkártyáját, majd hazautaztak.

A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halála agyzúzódás, éheztetés és kihűlés miatt következett be, olvasható az ítéletben.

A törvényszék az első- és másodrendű vádlottakat halált okozó testi sértés, a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rábírással, illetve erőszakkal kényszerítve, a sértett sanyargatásával elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért a férfit 14 év fegyházbüntetésre, feleségét tíz év börtönbüntetésre ítélte. A harmad- és negyedrendű vádlottakra halált okozó segítségnyújtás elmulasztása bűntett miatt felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a bíróság.

Az ítélet a házaspár fellebbezése miatt nem jogerős, a per a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.

 

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