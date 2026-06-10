Gyerekek bukkantak rá a bokorban egy kizsákmányolt nő holttestére egy aszódi társasház parkolójában

A korábban ígértekkel ellentétben azonban a nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből, a földön altatták, engedélyük nélkül a házat sem hagyhatta el. Ha a rábízott feladatokat nem megfelelően végezte el, a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel, alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte háziszolgaként, később már házi rabszolgaként bántak vele.

A férj emellett több alkalommal elektromos sokkolóval is nekiesett az egyre gyengébb állapotban lévő nőnek, amikor pedig a sértett kiszökött az ingatlanból, és segítséget próbált kérni, a két vádlott erőszakkal visszavitte, a férfi olyan erővel vágta pofon és rúgta fejbe, hogy két foga kiesett.