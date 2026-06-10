Ámokfutó tarolt Budapesten ma délelőtt, tíz perc alatt kapcsolták le a rendőrök

Azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott, és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az I. kerületi Csónak utcáig jutott, ahol tíz perccel később nekihajtott két motorosrendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak.
Az autó vezetőjét a helyszínen elfogták.
Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
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