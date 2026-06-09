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Ha Olaszországba megy nyaralni, főleg, ha északkeletre, jó eséllyel az álla is leesik

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Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak – jelentette a La Repubblica című napilap kedden.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 09. 18:18
illusztráció Forrás: Pexels
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Így az Il Gazzettino helyi újság számításai szerint a megszokott hatvanötezer napernyőhely harmincezerre csökken, ezzel egy időben azonban kényelmesebbé és élhetőbbé válik a tartózkodás a tengerparton.

A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a „kevesebb napernyő, több szolgáltatás” a jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és hatvanöt év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is.

A belépést fizetőssé tették, fejenként tíz eurót kell fizetni.

A természetes oázisnak minősített területen, ahol 2025 júliusában tűzvész pusztított, egészen október végéig egyszerre csak 150 személy tartózkodhat a parton. A közeli parkolóba pedig hetven járművet eresztenek be. Ha a strandolók a tenger felől, hajóval érkeznek, közülük is csak száz személyt engednek partra, és fejenként legfeljebb egy órát maradhatnak Punta Moltenis gyönyörű homokján.

A jegyek beszedését és a strandolók forgalma ellenőrzését az önkormányzat külön cégre bízta.

A La Repubblica pozitív példaként említi a Genova melletti Chiavarit, ahol a városvezetés napi öt euróban szabta meg a nyugágyak, napernyők, strandszékek darabonkénti napi díját. Ennél többet nem kérhetnek el értük.

Az Altroconsumo fogyasztóvédő egyesület felmérése szerint az utóbbi öt évben 24 százalékkal drágultak az olaszországi strandok. Tavaly nyárhoz képest hat százalékkal, de van, ahol 2025-höz képest a tizenhat százalékot is elérte az emelés.

 

Egy hét strand, egy napernyővel és két napággyal számolva, az olaszoknak 225 euróba kerül. A felmérés szerint a legolcsóbb az olasz–francia határhoz közeli Alassio, a legdrágább pedig a Trieszt és Velence közötti Lignano Sabbiadoro tengerpartja.

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