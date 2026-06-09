Ha Olaszországba megy nyaralni, főleg, ha északkeletre, jó eséllyel az álla is leesik

Így az Il Gazzettino helyi újság számításai szerint a megszokott hatvanötezer napernyőhely harmincezerre csökken, ezzel egy időben azonban kényelmesebbé és élhetőbbé válik a tartózkodás a tengerparton.

A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a „kevesebb napernyő, több szolgáltatás” a jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és hatvanöt év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is.

A belépést fizetőssé tették, fejenként tíz eurót kell fizetni.