Piros riasztás jöhet a holnapi időjárás miatt, az előzöngék még ma megérkeznek

Hozzáfűzik, az időjárási helyzet függvényében szerdán este, késő este nem kizárt a legmagasabb fokú, piros riasztás elrendelése sem, elsősorban a Dél-Dunántúlon.

Forrás: HungaroMet.hu

Ezek alapján a HungaroMet Zrt. szerdára másodfokú, azaz narancs figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Somogy, Tolna és Baranya vármegyék területére, ahol a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Az ország többi részére elsőfokú, azaz citromsárga figyelmeztetést adtak ki, ezekben a vármegyékben az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.