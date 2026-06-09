időjárásdunántúlfigyelmeztetéspiros riasztászivatar

Piros riasztás jöhet a holnapi időjárás miatt, az előzöngék még ma megérkeznek

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Vigye be a kocsit, mert akár négy centiméter átmérőjű jéggel érkezhet az eső.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, met.hu2026. 06. 09. 13:30
időjárás
illusztráció Forrás: Pexels
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Hozzáfűzik, az időjárási helyzet függvényében szerdán este, késő este nem kizárt a legmagasabb fokú, piros riasztás elrendelése sem, elsősorban a Dél-Dunántúlon.

Forrás: HungaroMet.hu

Ezek alapján a HungaroMet Zrt. szerdára másodfokú, azaz narancs figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Somogy, Tolna és Baranya vármegyék területére, ahol a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Az ország többi részére elsőfokú, azaz citromsárga figyelmeztetést adtak ki, ezekben a vármegyékben az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

 

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