A férfi idén márciusban szabadult, és nem csak a börtönőr fenyegetése volt a rovásán, bántalmazta két zárkatársát is, akik közül az egyik nyolc napon túl gyógyuló arccsonttörést szenvedett. Kifejtik, a Nemzeti Védelmi Szolgálat kiemelten kezeli azokat a korábban elkövetett, hivatalos személy elleni erőszakos bűncselekményeket, ahol az elkövető tartózkodási helye ismeretlen.
Addig-addig fenyegette a börtönőrt és a családját a szabolcsi férfi, amíg az NVSZ kérésére le nem csaptak rá + videó
Látványos videón az akció!
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A férfi tartózkodási helyének beazonosítását követően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Jonatán Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai az NVSZ felkérésére június 5-én Bökönyben elfogták, ezt az alábbi videón meg is nézheti.
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