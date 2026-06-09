Addig-addig fenyegette a börtönőrt és a családját a szabolcsi férfi, amíg az NVSZ kérésére le nem csaptak rá + videó

A férfi idén márciusban szabadult, és nem csak a börtönőr fenyegetése volt a rovásán, bántalmazta két zárkatársát is, akik közül az egyik nyolc napon túl gyógyuló arccsonttörést szenvedett. Kifejtik, a Nemzeti Védelmi Szolgálat kiemelten kezeli azokat a korábban elkövetett, hivatalos személy elleni erőszakos bűncselekményeket, ahol az elkövető tartózkodási helye ismeretlen.