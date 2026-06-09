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Börtönbüntetést kaphat az Integritás Hatóság elnöke, vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség

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Hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség Biró Ferenc Pállal szemben. A vádirat szerint összesen 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott a hatóságnak.

Munkatársunktól
2026. 06. 09. 11:36
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Az Integritás Hatóság elnöke a külföldi kiküldetései során napidíjra volt jogosult, többek között az élelmezésével kapcsolatos költségek megtérítésére. Biró Ferenc Pál a jogosan járó összeget felvette, ugyanakkor a részére a hatóság által rendelkezésére bocsátott bankkártyával másfél millió forintot költött a saját szükségleteire, amivel a hatóságnak vagyoni hátrányt okozott.

A vád szerint fentieken túl az elnök 2024-ben úgy alkalmazott egy családi barátot, hogy tisztában volt vele, hogy a férfi nem rendelkezik a szükséges képesítésekkel, alkalmazása nem egyeztethető össze az Integritás Hatóság feladataival

– állapította meg az ügyészség. Az elnök által működtetni tervezett úgynevezett Integritás Akadémia keretei között az alkalmazásban álló férfi olyan témakörökben tervezett oktatást, mint A halál hagyományos és modern értelmezése és a létkorrupció összefüggései. A halál utáni exisztencia és az integritás helyreállítása. A férfi munkaviszonya végül a törvény erejénél fogva szűnt meg, mivel kötelező ellenőrzése során nemzetbiztonsági szempontból befolyásoló információ merült fel. Ezzel a vádlott 11 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott a hivatalnak.

 

Börtönbüntetést kaphat Biró Ferenc Pál

Az ügyészség kiemelte:

az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak, ellene hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt emeltek vádat.

A Központi Nyomozó Főügyészség indítványozta, hogy a bíróság az elnököt szabadságvesztésre, pénzbüntetésre ítélje. A vádiratban – a gépkocsihasználatot és a bankkártyás fizetéseket érintően, mellyel a vádlott saját maga gazdagodott – 23 millió forintnyi vagyonelkobzásra is indítványt tettek az ügyészek. 

Az ügyészség egyúttal közölte, a gépkocsihasználatban a bűncselekményt bűnsegédként elkövető vádlott esetében az ügyészség próbaidőre felfüggesztetett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

 

Biró politikai jellegű eljárást emleget

A hatóság elnöke néhány napja a De! Akcióközösség videóinterjújában „vallott színt”, hogy az előző kormány és annak szereplői miben és hogyan próbálták akadályozni a hatóság korrupcióellenes munkáját, de ő kitartott, és nem adta be a derekát. Szerinte épp ezért indították ellene eljárást, és csupán koncepciós, politikai jellegű eljárás zajlik ellene. Azt ugyanakkor már nem részletezte az interjúban, milyen bizonyítékai vannak erre vonatkozóan, és a fiktív szerződések, valamint a hivatalnál alkalmazott családi barát sem került szóba.

Arról viszont beszámolt, miképp érintette, amikor egy reggel ötven rendőr jelent meg a hivatalában, míg a TEK az otthonában látogatta meg, és nyomdafestéket nem tűrő szavakkal fakadt ki.

 

Borítókép: Biró Ferenc Pál (Forrás: Facebook)

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