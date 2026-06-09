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Magyar Péter továbbra is kerüli, hogy állást foglaljon a migrációs paktumról

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A Fidesz azt várta Magyar Pétertől a parlamentben, hogy mondja ki: nem fogják végrehajtani a migrációs paktumot. Aligha meglepő módon a miniszterelnök hallgatott az ügyben.

Máté Patrik
2026. 06. 09. 11:16
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Az ellenzéki politikus szerint

ha ezt nem mondja ki Magyar Péter, az is egy válasz lesz.

A szuverén magyar külpolitikára áttérve Panyi Miklós ugyancsak óriási eredménynek nevezte az ukránokkal kötött megállapodást. Majd megjegyezte, hogy a miniszterelnök Berlinben és Párizsban tárgyalt arról, hogy a kormány kinyitja Ukrajna számára az uniós csatlakozást. Ezért kénytelen volt előrerohanni, hogy bejelentse a kárpátaljai kisebbségekre vonatkozó megállapodást.

Az uniós forrásokról kötött megállapodás kapcsán a  fideszes politikus közölte, hogy a tiszás képviselők „nyomógombok” lesznek azoknál a jogszabálycsomagoknál, amelyeket Brüsszelben dolgoztak ki. A képviselő arról is kérdezte a miniszterelnököt, hogy miért párt emailekről irányítják az országot. De kitért a Külügyminisztériumban történt elbocsátásokra is.

Válaszában Magyar Péter arról beszélt az ukránokkal történt megállapodás kapcsán, hogy három hét alatt sikerült letárgyalniuk, ami az Orbán-kormánynak évek alatt nem sikerült, ugyanez igaz az uniós forrásokra is. Jelezte, hogy tervben van egy találkozó Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, amire Beregszászon kerülne sor.

Nem meglepő módon a miniszterelnök egy szót sem ejtett a válaszában a migrációs paktumról.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

 

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