Magyar Péter tovább folytatja az abszolút filmszínházat az Országgyűlésben

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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés keddi ülésnapja. A miniszterelnök nem meglepő módon ismét csak az elmúlt tizenhat évvel tud foglalkozni. Emellett beszámolt a Tisza Párt két legújabb látszatintézkedéséről, ám a migrációs paktumról egy szót sem ejtett.

Máté Patrik
2026. 06. 09. 9:14
Fotó: Polyák Attila
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Magyar Péter hallgatott a migrációs paktumról

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szerint Magyar Péter úgy beszél, mintha tizenhat évig illegalitásban tevékenykedett volna. Majd megjegyezte, hogy a miniszterelnök tizennégy évig a rendszer része volt.

 Csak akkor szólalt meg, amikor elfogytak az állások, amelyeket be tudott tölteni a rendszerben. Úgy beszél, mintha nem lett volna a Fidesz tajga, vagy nem lett volna különböző tisztségekben

– szögezte le Rétvári.

Majd megjegyezte, hogy a rendszerváltoztatás óta mindenki elmondhatta a véleményét Magyarországon, azt viszont furának nevezte, hogy a miniszterelnök a parlamentben akarnokként akarja rákényszeríteni arra az ellenzéket, hogy miről beszéljenek.

Rétvári Bence szerint a szuverenitás fontos része, hogy kikkel élünk együtt, aminek fontos része a migrációs paktum. Szerinte Magyar Péter egy szójátékot játszik, ugyanis azt mondja, illegális bevándorlók nem jönnek Magyarországra, de a paktum lényege, hogy aki a hatálya alá esik, az onnantól nem illegális, hanem legális bevándorló. 

Az ellenzéki frakcióvezető felszólította a miniszterelnököt, hogy mondja ki: Magyarország soha nem járul hozzá a migrációs paktumhoz, és nem ad le végrehajtási tervet.

Gyűlöletkeltés helyett inkább kormányozzon Magyar Péter

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője megjegyezte, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal hatósági megállapításokat nem tehetett, majd tudatta, hogy a kormánytöbbségnek lehetősége van a változtatásra. Szerinte ha eddig nem volt, akkor most szükség lenne egy szuverenitásvédelmi hivatalra. Leszögezte, hogy olyan döntések születnek, amelyek az ország szuverenitását valóban érintik, példaként említve az Európai Ügyészséghez történő csatlakozást.

Az ellenzéki politikus a migrációs paktumról közölte, hogy azt az Orbán-kormány nem szavazta meg és a bíróságon is megtámadták.

Ha migrációs válsághelyzet van, a paktum Magyarországot arra kötelezi, hogy engedjen be migránsokat. A szuverenitásvédelmi harcban ne csak a hivatalt szüntessék meg, hanem tegyenek nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot

– szólította fel a miniszterelnököt.

Gulyás kitért arra is, hogy a kampányban a Fidesszel szembeni gyűlöletkeltés Magyar Péter részéről minden korábbi határt felülmúlt, és ezt a választások óta sem hagyta abba.

Ha fel kíván lépni a gyűlöletkeltés ellen, legyen kedves a saját pártjában kezdeni. Gyűlöletkeltés helyett javaslom, hogy kormányozzanak

– tette hozzá.

Újra csak visszafelé mutogat Magyar Péter

Viszontválaszában Magyar Péter javarészt elismételte ugyanazt, mint a napirend előtti felszólalásában. Majd a miniszterelnök újra hangoztatta azt a korábban többször cáfolt hírt, miszerint az előző kormány migránstábort akart építtetni Vitnyéden. Szerinte megvan a titkos kormányhatározat, amit be fognak mutatni.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

 

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