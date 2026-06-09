Magyar Péter tovább folytatja az abszolút filmszínházat az Országgyűlésben

Magyar Péter hallgatott a migrációs paktumról
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szerint Magyar Péter úgy beszél, mintha tizenhat évig illegalitásban tevékenykedett volna. Majd megjegyezte, hogy a miniszterelnök tizennégy évig a rendszer része volt.
Csak akkor szólalt meg, amikor elfogytak az állások, amelyeket be tudott tölteni a rendszerben. Úgy beszél, mintha nem lett volna a Fidesz tajga, vagy nem lett volna különböző tisztségekben
– szögezte le Rétvári.
Majd megjegyezte, hogy a rendszerváltoztatás óta mindenki elmondhatta a véleményét Magyarországon, azt viszont furának nevezte, hogy a miniszterelnök a parlamentben akarnokként akarja rákényszeríteni arra az ellenzéket, hogy miről beszéljenek.
Rétvári Bence szerint a szuverenitás fontos része, hogy kikkel élünk együtt, aminek fontos része a migrációs paktum. Szerinte Magyar Péter egy szójátékot játszik, ugyanis azt mondja, illegális bevándorlók nem jönnek Magyarországra, de a paktum lényege, hogy aki a hatálya alá esik, az onnantól nem illegális, hanem legális bevándorló.
Az ellenzéki frakcióvezető felszólította a miniszterelnököt, hogy mondja ki: Magyarország soha nem járul hozzá a migrációs paktumhoz, és nem ad le végrehajtási tervet.
Gyűlöletkeltés helyett inkább kormányozzon Magyar Péter
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője megjegyezte, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal hatósági megállapításokat nem tehetett, majd tudatta, hogy a kormánytöbbségnek lehetősége van a változtatásra. Szerinte ha eddig nem volt, akkor most szükség lenne egy szuverenitásvédelmi hivatalra. Leszögezte, hogy olyan döntések születnek, amelyek az ország szuverenitását valóban érintik, példaként említve az Európai Ügyészséghez történő csatlakozást.
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