Halálra gázolt egy rendőrt Veszprémnél a fiatalember, valamiért viszont csak hónapokkal később vették el a jogosítványát

A Blikk most úgy értesült, a rendőr haláláért felelős férfit a napokban gyanúsították meg, a nyomozás Székesfehérváron történt. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a portállal azt közölte, hogy halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt folytatnak nyomozást egy 27 éves férfi ellen, akit már kihallgattak.

Munkatársaink intézkedtek a gyanúsított vezetési jogosultságának szüneteltetéséről

– fűzték hozzá. A portál információi szerint a tanúk kihallgatásakor ellentmondásos információkról beszéltek a gázoló, P. Mihály autójában ülők. Ráadásul sikerült elérniük telefonon a gyanúsítottat és az ügyvédjét, azonban azt közölték, amíg nem készült el a műszaki szakértői vélemény, nem nyilatkoznak az ügyben.