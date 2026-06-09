halálrendőr főkapitányságzalavári bálinthalálos balesetveszprém

Halálra gázolt egy rendőrt Veszprémnél a fiatalember, valamiért viszont csak hónapokkal később vették el a jogosítványát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egyre több a kérdőjel az ügyben.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 06. 09. 12:52
mysterious
illusztráció Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Blikk most úgy értesült, a rendőr haláláért felelős férfit a napokban gyanúsították meg, a nyomozás Székesfehérváron történt. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata a portállal azt közölte, hogy halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt folytatnak nyomozást egy 27 éves férfi ellen, akit már kihallgattak. 

Munkatársaink intézkedtek a gyanúsított vezetési jogosultságának szüneteltetéséről

– fűzték hozzá. A portál információi szerint a tanúk kihallgatásakor ellentmondásos információkról beszéltek a gázoló, P. Mihály autójában ülők. Ráadásul sikerült elérniük telefonon a gyanúsítottat és az ügyvédjét, azonban azt közölték, amíg nem készült el a műszaki szakértői vélemény, nem nyilatkoznak az ügyben. 

Megszólalt az elgázolt rendőr családja is. Zalavári Zsolt, a rendőr édesapja azt mondta, szörnyű érzés volt, amikor megtudták, hogy nem vették el azonnal a gázoló jogosítványát.

Azt gondolom, ne menjen a közútra az, aki halálos balesetet okozott

 – hangsúlyozta az édesapa, aki beszélt arról is, hogy a gyanúsított soha nem kereste fel őket, még csak az ügyvédjükön keresztül sem fejezte ki a részvétét.

Borbély Zoltán, a család ügyvédje a jogosítvány elvételéről azt mondta, kormányrendelet alapján halálos baleset okozásakor kötelező bevonni a jogosítványt már a jogerős ítélet előtt. Előfordul olyan is, hogy már a helyszínen intézkednek róla, de van rá példa, hogy ez az eljárás későbbi szakaszában történik meg. Megjegyezte, az utóbbival nem ért egyet.

Zalavári Bálintot március 19-én gázolták el, a fiatal néhány nappal a 23. születésnapja előtt vesztette életét. Úgy tudni, egészen gyermekkora óta rendőrnek készült. Magyarország akkori belügyminisztere, Pintér Sándor posztumusz rendőr törzsőrmesterré léptette elő és a szolgálat halottjává nyilvánította. Az ügyben büntetőeljárás indult.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekvitézi rend

A Vitézi Rend nemzetegyesítő szerepe

Bánó Attila avatarja

A rend hatással lehet Magyarország és a kereszténység védelmével összefüggő katonai nevelésre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu