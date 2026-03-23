Megszólalt a halálra gázolt fiatal rendőr édesapja, valami nem stimmel a tragikus baleset körül

„Mintha csak direkt el akarta volna ütni!” – nyilatkozta a Blikknek a Veszprémben elgázolt 23 éves rendőr apja, aki nem hisz abban, hogy fia véletlen balesetben halt meg. Zalavári Bálint Zsolt, a 23 éves őrmester halála pár napja az egész országot megrázta. A rendőrség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt indított eljárást, és vizsgálja a körülményeket. A Blikk úgy tudja, a gázoló autó sofőrje nem állt sem alkohol, sem drog befolyása alatt.

A gázolás áldozata, Zalavári Bálint Zsolt őrmester (Fotó:Ppolice.hu)

A baleset csütörtök hajnalban történt Veszprém vármegyében. Zalavári Bálint Zsolt és járőrtársa egy korábban elütött szarvas tetemét próbálták eltávolítani az úttestről, hogy megelőzzenek egy újabb balesetet. Az édesapa elmondása szerint a rendőrök mindent az előírások szerint csináltak: használták a kék villogót, viselték a láthatósági mellényt és bójákat is kihelyeztek.

Munkavégzés közben érkezett egy autó, amely elsodorta a két rendőrt. Az ütközés erejétől mindketten több métert repültek, és súlyos végtag-, gerinc-, valamint koponyasérüléseket szenvedtek. Kórházba szállításuk után a 23 éves Bálint belehalt sérüléseibe.

A gyászoló édesapa, Zalavári Zsolt szerint a tragédia körülményei több kérdést is felvetnek.

„Ismerem a környéket, az útszakasz messziről belátható. Nincs ott sem kanyar, sem emelkedő, látszódnia kellett a kivilágított rendőrautónak! Hajnalban nincs arra forgalom. Még ha az ember eszeveszetten száguld, akkor is meg tud állni, ha akar” – mondta az apa, aki úgy véli, a sofőr szándékosan okozhatta a balesetet.

Láttam a helyszíni rajzokat, előttem van, mi történt. Az az autó áttért abba a sávba, ahol a fiam volt. Mintha csak direkt el akarta volna ütni! Miért?

– tette fel a kérdést a gyászoló édesapa.

Zalavári Bálint Zsolt gyerekkori álma volt, hogy rendőr lehessen. Egykori tanára szerint már az iskolában is erről beszélt. „Bálint, hisz még alig éltél… Közgázos diák voltál. Mindannyian tudtuk, hogy nem egy könyvelőirodában fogsz dolgozni” – emlékezett vissza rá a pedagógus. A fiatalember tíz hónapos rendőrképzés után tavaly januárban lett próbaidős, és alig két hónapja került a rendőrség állandó állományába. Édesapja szerint mindene volt a rendőrség.