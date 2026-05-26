A rendezvényt magyar–lengyel táncház zárja: a zenéről Pálházi Bence Bandája gondoskodik, a tánclépések elsajátításában pedig Nagy Ella és oktatópartnere, Józsa Tamás segíti a résztvevőket.
Koncertekkel és táncházzal erősíti a magyar–lengyel barátságot a Wacław Felczak Alapítvány
A magyar–lengyel barátság és kulturális együttműködés erősítését szolgáló egész estés rendezvényt szervez május 29-én a Wacław Felczak Alapítvány és a Fonó Budai Zeneház. A Visegrádi Harmónia: Együtt egy ritmusban című esemény koncertjein az alapítvány zenei pályázatai révén létrejött projektek mutatkoznak be, az estét pedig magyar–lengyel táncház zárja.
