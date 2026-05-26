Míg az Ocean Flow egy egyedi, kamionponyvából kialakított vertikális felületen, intim és kísérleti térben valósult meg, az Eco Flight esetében a Flock Project visszatér a már jól bevált, 27 méteres tűzfalhoz, ahol korábban kiépítették különleges Flock Légszínházukat. A monumentális városi felület ismét teljes egészében színpaddá alakul, amelyen a vertikális tánc, a fényfestés és az élő zene együttesen teremtik meg a produkció egyedülálló, lebegő színházi világát.
Elképesztő, mit művelnek húsz méter magasban – Ismét Budapesten az Eco Flight
Szaltók, pörgések, forgások a nézők feje felett. A Flock Project különleges vertikális tánc előadása, az Eco Flight – art becomes a social action európai turnéja után ismét Budapestre érkezik június 4–5-én.
