igazságügyi bizottságalaptörvényLex OrbánMelléthei-Barna MártonTisza-kormányvitaparlament

Orbán Viktor visszatérésétől fél a Tisza, átengedte az alkotmánymódosítási javaslatot a bizottság

A parlament dönt az alaptörvény-módosítási javaslatról.

Munkatársunktól
2026. 05. 26. 9:37
Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülése Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Személyre szabott jogalkotás

Tuzson Bence fideszes képviselő felhívta a figyelmet az ülésen, hogy a miniszterelnök hivatali idejét korlátozó javaslatnak súlyos politikai tartalma van. Emlékeztetett: nincs példa arra az európai jogban, hogy a miniszterelnöki jogkörre ilyen korlátozást vezessenek be, az súlyosan szembemegy minden korábbi európai és demokratikus hagyománnyal. Pozitívan értékelte ugyanakkor, hogy a Tisza Párt elállt attól, hogy eltöröljék a keresztény értékékek védelméről szóló javaslatot. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése kapcsán pedig megjegyezte, hogy a vezetők kapcsán lehet vitázni, de fontos, hogy legyen egy hivatal, amely az ország szuverenitásának védelmével foglalkozik.

A kekvákra kitérve figyelmeztetett: azok vagyona nagyon speciális, hiszen keveredik egymással az állami és a magánvagyon. Ez egy olyan vagyonösszesség, ami vegyes összetételű, de nem lehet azt mondani, hogy ezek az alapítványok kizárólag állami vagyonból jöttek volna létre – hangsúlyozta, hozzátéve: ezeknek az alapítványoknak a szerepe túlpolitizálttá vált az utóbbi időszakban.

Csuszda Gábor fideszes képviselő szerint továbbra is fennáll a személyre szabott jogalkotás veszélye a kormányfő hivatali idejének korlátozásában. A kekvák kapcsán pedig úgy vélekedett: az a kérdés, hogy

mi lesz a bennük lévő magánvagyonokkal, amelyek bekerültek az alapítványokba, nem esnek-e bele abba a körbe, amit államosítanának.

A bizottság többsége végül három ellenszavazat mellett támogatta, hogy az Országgyűlés megtárgyalja az alkotmánymódosítási javaslatokat.

Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülése
Fotó: Ladóczki Balázs

Borítókép: Melléthey-Barna Márton a bizottsági ülésen (Fotó: Ladóczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Kopasz nagyon keményen kiosztotta Magyar Péter ájult propagandistáit

Csépányi Balázs avatarja

Ez azért elég ciki volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu