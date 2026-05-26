Orbán Viktor visszatérésétől fél a Tisza, átengedte az alkotmánymódosítási javaslatot a bizottság

Személyre szabott jogalkotás

Tuzson Bence fideszes képviselő felhívta a figyelmet az ülésen, hogy a miniszterelnök hivatali idejét korlátozó javaslatnak súlyos politikai tartalma van. Emlékeztetett: nincs példa arra az európai jogban, hogy a miniszterelnöki jogkörre ilyen korlátozást vezessenek be, az súlyosan szembemegy minden korábbi európai és demokratikus hagyománnyal. Pozitívan értékelte ugyanakkor, hogy a Tisza Párt elállt attól, hogy eltöröljék a keresztény értékékek védelméről szóló javaslatot. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése kapcsán pedig megjegyezte, hogy a vezetők kapcsán lehet vitázni, de fontos, hogy legyen egy hivatal, amely az ország szuverenitásának védelmével foglalkozik.

A kekvákra kitérve figyelmeztetett: azok vagyona nagyon speciális, hiszen keveredik egymással az állami és a magánvagyon. Ez egy olyan vagyonösszesség, ami vegyes összetételű, de nem lehet azt mondani, hogy ezek az alapítványok kizárólag állami vagyonból jöttek volna létre – hangsúlyozta, hozzátéve: ezeknek az alapítványoknak a szerepe túlpolitizálttá vált az utóbbi időszakban.

Csuszda Gábor fideszes képviselő szerint továbbra is fennáll a személyre szabott jogalkotás veszélye a kormányfő hivatali idejének korlátozásában. A kekvák kapcsán pedig úgy vélekedett: az a kérdés, hogy

mi lesz a bennük lévő magánvagyonokkal, amelyek bekerültek az alapítványokba, nem esnek-e bele abba a körbe, amit államosítanának.

A bizottság többsége végül három ellenszavazat mellett támogatta, hogy az Országgyűlés megtárgyalja az alkotmánymódosítási javaslatokat.