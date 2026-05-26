SzabadságpártAusztriaSzociáldemokrata PártKicklMagyar Péter

Lendületben a Patrióták: Magyar Péterék szövetségesei hatalmas lejtmenetben

Újabb jelentős átrendeződést mutat egy friss osztrák közvélemény-kutatás: az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) tovább növelte támogatottságát, miközben a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) látványos visszaesést könyvelhet el – derül ki a felmérés adataiból.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 05. 26. 10:30
Herbert Kickl az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője Fotó: Besenyei Gergely Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Osztrák Néppárt (ÖVP) támogatottsága változatlanul 20 százalék, míg az SPÖ újabb visszaesést könyvelhet el: jelenleg mindössze 16 százalékon áll. A liberális NEOS 8 százalékra gyengült, a Zöldek viszont enyhe erősödést mutatnak, 13 százalékkal.

Az Osztrák Szabadságpárt vezet

A felmérés szerint a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) különösen rosszul szerepel a kancellárjelölti megítélésben is: Andreas Babler csak a megkérdezettek 12 százalékánál számít elfogadható kancellárjelöltnek. Még saját pártján belül is csak 58 százalék támogatja.

Doorsteps with Vice-Chancellor Andreas Babler (SPÖ), Federal Chancellor Christian Stocker (ÖVP) and Foreign Minister Beate Meinl-Reisinger (NEOS) (from left to right) on Wednesday, 4 March 2026, after a meeting of the Federal Crisis Security Cabinet as part of the Council of Ministers at the Federal Chancellery in Vienna, Austria. - 20260304_PD9065 (Photo by Helmut Graf / APA-PictureDesk / APA-Images via AFP)
Andreas Babler alkancellár (SPÖ), Christian Stocker osztrák szövetségi kancellár (ÖVP) és Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter (NEOS) (Fotó: APA/AFP/Helmut Graf)

Ezzel szemben Herbert Kickl 33 százalékos támogatottságot ér el a kancellári alkalmasság kérdésében, és saját szavazóbázisát szinte teljesen képes mozgósítani.

Koalíciós preferenciák: FPÖ–ÖVP az élen

A koalíciós forgatókönyvek közül továbbra is a „kék–türkiz” együttműködés (FPÖ–ÖVP) a legnépszerűbb: a válaszadók 38 százaléka ezt támogatná. 

Ezzel szemben a jelenlegi kormánykoalíció – ÖVP, SPÖ és NEOS részvételével – mindössze 25 százalékos támogatottságot élvez.

A közvélemény-kutatás arra is rámutat, hogy az osztrákok többsége szkeptikusan viszonyul a kormány gazdasági intézkedéseihez. Mind az üzemanyagár-plafon, mind az egyes élelmiszerek áfacsökkentése széles körű elutasítással találkozik a válaszadók körében.

Mint arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter egyébként új fejezetet nyitna az osztrák–magyar kapcsolatokban. A népszerűség szempontjából lejtmenetben lévő kormány vezetőjével egyeztetett a minap.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón beszédében az osztrák–magyar történelmi kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozta. 

A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: elérkezett az idő arra, hogy Ausztria és Magyarország új fejezetet nyisson kapcsolataiban, és a korábbi viták helyett a szorosabb együttműködésre helyezze a hangsúlyt. 

Bejelentette, hogy a két ország még idén közös kormányülést tart, amelyre szeptemberben Gödöllőn kerülhet sor.

Magyar Péter kiemelte: Lengyelország után Ausztria lett második hivatalos külföldi útjának helyszíne, ami szerinte jól mutatja a kétoldalú kapcsolatok fontosságát.

Borítókép: Herbert Kickl  az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetője (Fotó: AFP/Besenyei Gergely) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Kopasz nagyon keményen kiosztotta Magyar Péter ájult propagandistáit

Csépányi Balázs avatarja

Ez azért elég ciki volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu