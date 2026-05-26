Lendületben a Patrióták: Magyar Péterék szövetségesei hatalmas lejtmenetben

Az Osztrák Néppárt (ÖVP) támogatottsága változatlanul 20 százalék, míg az SPÖ újabb visszaesést könyvelhet el: jelenleg mindössze 16 százalékon áll. A liberális NEOS 8 százalékra gyengült, a Zöldek viszont enyhe erősödést mutatnak, 13 százalékkal.

Az Osztrák Szabadságpárt vezet

A felmérés szerint a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) különösen rosszul szerepel a kancellárjelölti megítélésben is: Andreas Babler csak a megkérdezettek 12 százalékánál számít elfogadható kancellárjelöltnek. Még saját pártján belül is csak 58 százalék támogatja.

Andreas Babler alkancellár (SPÖ), Christian Stocker osztrák szövetségi kancellár (ÖVP) és Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter (NEOS) (Fotó: APA/AFP/Helmut Graf)

Ezzel szemben Herbert Kickl 33 százalékos támogatottságot ér el a kancellári alkalmasság kérdésében, és saját szavazóbázisát szinte teljesen képes mozgósítani.

Koalíciós preferenciák: FPÖ–ÖVP az élen

A koalíciós forgatókönyvek közül továbbra is a „kék–türkiz” együttműködés (FPÖ–ÖVP) a legnépszerűbb: a válaszadók 38 százaléka ezt támogatná.

Ezzel szemben a jelenlegi kormánykoalíció – ÖVP, SPÖ és NEOS részvételével – mindössze 25 százalékos támogatottságot élvez.

A közvélemény-kutatás arra is rámutat, hogy az osztrákok többsége szkeptikusan viszonyul a kormány gazdasági intézkedéseihez. Mind az üzemanyagár-plafon, mind az egyes élelmiszerek áfacsökkentése széles körű elutasítással találkozik a válaszadók körében.

Magyar Péter egyébként új fejezetet nyitna az osztrák–magyar kapcsolatokban. A népszerűség szempontjából lejtmenetben lévő kormány vezetőjével egyeztetett a minap.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón beszédében az osztrák–magyar történelmi kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozta.

A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: elérkezett az idő arra, hogy Ausztria és Magyarország új fejezetet nyisson kapcsolataiban, és a korábbi viták helyett a szorosabb együttműködésre helyezze a hangsúlyt.

Bejelentette, hogy a két ország még idén közös kormányülést tart, amelyre szeptemberben Gödöllőn kerülhet sor.

Magyar Péter kiemelte: Lengyelország után Ausztria lett második hivatalos külföldi útjának helyszíne, ami szerinte jól mutatja a kétoldalú kapcsolatok fontosságát.