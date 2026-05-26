Berlinrendőrséglövöldözés

Drámaian romlik a közbiztonság a fővárosban

Újabb lövöldözések rázták meg Berlin Kreuzberg városrészét, ahol néhány nap leforgása alatt már három fegyveres incidens történt. A támadások során több lövés dördült el az utcákon, egy férfit pedig lábon lőttek egy nyilvános vita közben. A német fővárosban közben drámai mértékben nő a fegyveres bűncselekmények száma, a rendőrség pedig külön egységet vetett be az erőszakhullám megfékezésére.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 11:32
Illusztráció: rendőrségi helyszín
Illusztráció: rendőrségi helyszín Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hatóságok nagy erőkkel próbálják megfékezni az erőszakhullámot, amely mögött egyes esetekben bűnbandák közötti ellentétek is állhatnak.

Hétfő este fél tíz körül több lövés dördült el a berlini Kreuzberg városrészben, a Graefestrasse és az Urbanstrasse sarkán, szerencsére senki sem sérült meg. A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel vonult a helyszínre. A hatóságok a nyomozás idejére nagy területen lezárták a környéket.

A hétfői esetet két másik előzte meg

Csütörtökön dél körül ismeretlenek több lövést adtak le egy mozgó autóra egy robogóról az Urbanstrassén, nem messze a hétfői incidens helyszínétől, majd elmenekültek. 

Sajtóértesülések szerint az eset összefüggésben állhat a helyi bűnbandák közötti konfliktusokkal. Az ügyet a tartományi bűnügyi rendőrség emberölési kísérletként vizsgálja.

Péntek este Kreuzberg egy másik részén történt lövöldözés. 

A rendőrség közlése szerint egy 25 éves férfi este 8 körül szóváltásba keveredett egy másik férfival a Naunynstrasse járdáján. A vita során a másik férfi előrántott egy lőfegyvert, majd lábon lőtte a 25 éves férfit. Az áldozatot nem életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították, míg az elkövető elmenekült.

A rendőrség tájékoztatása szerint Berlinben tavaly csaknem megduplázódott a lőfegyverrel kapcsolatos incidensek száma, összesen 1119 esetet regisztráltak.

 A berlini rendőrség november közepe óta a „Ferrum” nevű különleges egység folyamatos járőrszolgálatával próbál fellépni a fegyveres erőszak ellen.

Borítókép: Illusztráció. Rendőrségi helyszín (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Kopasz nagyon keményen kiosztotta Magyar Péter ájult propagandistáit

Csépányi Balázs avatarja

Ez azért elég ciki volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu