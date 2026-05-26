Drámaian romlik a közbiztonság a fővárosban

A hatóságok nagy erőkkel próbálják megfékezni az erőszakhullámot, amely mögött egyes esetekben bűnbandák közötti ellentétek is állhatnak.

Hétfő este fél tíz körül több lövés dördült el a berlini Kreuzberg városrészben, a Graefestrasse és az Urbanstrasse sarkán, szerencsére senki sem sérült meg. A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel vonult a helyszínre. A hatóságok a nyomozás idejére nagy területen lezárták a környéket.

Heute wieder Schießerei in Berlin-Kreuzberg auf offener Straße.



Polizei sperrt an der Ecke Urbanstr/Graefestr ab.



A hétfői esetet két másik előzte meg

Csütörtökön dél körül ismeretlenek több lövést adtak le egy mozgó autóra egy robogóról az Urbanstrassén, nem messze a hétfői incidens helyszínétől, majd elmenekültek.

Sajtóértesülések szerint az eset összefüggésben állhat a helyi bűnbandák közötti konfliktusokkal. Az ügyet a tartományi bűnügyi rendőrség emberölési kísérletként vizsgálja.

Péntek este Kreuzberg egy másik részén történt lövöldözés.

A rendőrség közlése szerint egy 25 éves férfi este 8 körül szóváltásba keveredett egy másik férfival a Naunynstrasse járdáján. A vita során a másik férfi előrántott egy lőfegyvert, majd lábon lőtte a 25 éves férfit. Az áldozatot nem életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították, míg az elkövető elmenekült.

In Berlin-Kreuzberg wurde am helllichten Tag ein fahrendes Auto von einem Roller aus mehrfach beschossen.



Statt die Täter zu fassen, verkündet die Polizei stolz, dass sie das beschossene Fahrzeug gestoppt und die Insassen in Gewahrsam genommen hat.



A rendőrség tájékoztatása szerint Berlinben tavaly csaknem megduplázódott a lőfegyverrel kapcsolatos incidensek száma, összesen 1119 esetet regisztráltak.

A berlini rendőrség november közepe óta a „Ferrum” nevű különleges egység folyamatos járőrszolgálatával próbál fellépni a fegyveres erőszak ellen.

