Drámaian romlik a közbiztonság a fővárosban

A hatóságok nagy erőkkel próbálják megfékezni az erőszakhullámot, amely mögött egyes esetekben bűnbandák közötti ellentétek is állhatnak.
Hétfő este fél tíz körül több lövés dördült el a berlini Kreuzberg városrészben, a Graefestrasse és az Urbanstrasse sarkán, szerencsére senki sem sérült meg. A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel vonult a helyszínre. A hatóságok a nyomozás idejére nagy területen lezárták a környéket.
A hétfői esetet két másik előzte meg
Csütörtökön dél körül ismeretlenek több lövést adtak le egy mozgó autóra egy robogóról az Urbanstrassén, nem messze a hétfői incidens helyszínétől, majd elmenekültek.
Sajtóértesülések szerint az eset összefüggésben állhat a helyi bűnbandák közötti konfliktusokkal. Az ügyet a tartományi bűnügyi rendőrség emberölési kísérletként vizsgálja.
Péntek este Kreuzberg egy másik részén történt lövöldözés.
A rendőrség közlése szerint egy 25 éves férfi este 8 körül szóváltásba keveredett egy másik férfival a Naunynstrasse járdáján. A vita során a másik férfi előrántott egy lőfegyvert, majd lábon lőtte a 25 éves férfit. Az áldozatot nem életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították, míg az elkövető elmenekült.
A rendőrség tájékoztatása szerint Berlinben tavaly csaknem megduplázódott a lőfegyverrel kapcsolatos incidensek száma, összesen 1119 esetet regisztráltak.
A berlini rendőrség november közepe óta a „Ferrum” nevű különleges egység folyamatos járőrszolgálatával próbál fellépni a fegyveres erőszak ellen.
Illusztráció. Rendőrségi helyszín
